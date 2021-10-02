Последние новости Алтая на 2 октября 2021 года: экспедиция, пленник на цепи и итоги Шукшинского кинофестиваля

Накануне в Бийске прошла церемония награждения победителей и призеров Шукшинского кинофестиваля. Фото: Минкультуры АК

Мы собрали последние новости Алтая на 2 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

«РОССИЯ-2021»

В Алтайский крае прибыла экспедиция «РоссиЯ-2021». Участники находятся в пути уже седьмой месяц: они стартовали в Красноярском крае в начале марта этого года. Тх цель – пройти, проехать и проплыть больше 35 тысячи километров и вернуться в точку старта. Проект поддерживает федерация спортивного туризма РФ, Русское географическое общество, Минпросвещения и образовательный центр «Сириус». Также с финансированием помог Фонд президентских грантов. Кстати, участники уже завершили пешие и автомобильные этапы, сейчас они двигаются на велосипедах.

ПЛЕННИК НА ЦЕПИ

Житель Республики Алтай разозлился на обидчика жены, похитил его и держал на цепи на животноводческой стоянке. Кроме того, все время удержания он избивал потерпевшего. Когда лишенному свободы удалось сбежать, он двое суток добирался до дома пешком, сообщили в региональном следкоме.

ШУКШИНСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

Накануне в Бийске прошла церемония награждения победителей и призеров Шукшинского кинофестиваля. Лучшим короткометражным фильмом жюри признало фильм «Ку-Ку» питерского режиссера Светланы Белоруссовов, а полнометражным игровым - «История одной картины» Руслана Магомадова. Спецприз от губернатора Алтайского края Виктора Томенко получил фильм «Земля Эльзы».