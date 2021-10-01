Через Северный полюс и Дальний Восток: на Алтай прибыла экспедиция «РоссиЯ-2021»

Путешественники в Усть-Кане (фото: Константин Мержоев)

Участники экспедиции «РоссиЯ-2021» находятся в пути уже седьмой месяц и, наконец-то, добрались до Алтая.

Участники стартовали из Краснодарского края 3 марта 2021 года, во Всемирный день дикой природы. Основная группа, в состав которой входит главный идейный вдохновитель путешествия - выдающийся путешественник России, мастер спорта России Константин Мержоев, намерена пройти, проехать и проплыть более 35 тысяч километров и по итогу закольцевать маршрут в точке старта.

- Основная задача экспедиции — показать нашу страну. Ее богатейшее природно-географическое, историческое, культурное наследие. Ее мощнейший туристический потенциал. Ее интеллектуальный капитал и масштаб мышления наших земляков, - говорят организаторы.

Проект реализуется при поддержке федерации спортивного туризма России, Русского географического общества, Министерства просвещения РФ и Образовательного центра «Сириус» и других организаций, а также при финансировании из Фонда президентских грантов. Его главное отличие от других путешествий заключается в том, что экспедиция проходит не сквозь страну, а вдоль границ, как бы очерчивая контур. Благодаря этому можно увидеть уникальную природу и ее обитателей – касаток, белых медведей, нерп и т.д.

Участники экспедиции (фото: Константин Мержоев)

Несколько дней назад экспедиция через перевал Бугузун, высота которого составляет 2608 метров, добралась из Тывы на Алтай. Сейчас участники путешествия снова передвигаются на велосипедах. До этого завершились пешие и автомобильный этапы, а также позади участок на судне Росгидромета по Северному морскому пути.

На въезде в Усть-Кан участников экспедиции встретили местные жители в национальных костюмах и с музыкальным инструментом топшур – это щипковый инструмент, распространенный на территории Монголии и Алтая. Создают их также местные мастера.

Также путешественники заглянули на Марс, на Гейзерное озеро, проехали по Чуйскому тракту и добрались до села Малый Бащелак в Чарышском районе. Там же остановились на ночлег.

- Природа Алтая никого не оставит равнодушным. Горный, водный, велосипедный, автомобильный туризм, это все сюда! А прокатиться по Чуйскому тракту на велосипеде это отдельный вид туристического экстаза! Всем рекомендуем! – говорят путешественники.

Далее путь экспедиции пройдет вдоль границы Алтайского края. В подробном маршруте значатся такие точки, как Чарышское, Чинета, Колывать, Рубцовск, Волчиха Кулунда, Бурла, и т.д. Покинут наш регион путешественники 10 ноября. В этот день их ждет переезд из Бурлы в Баган (Новосибирская область).

Завершиться экспедиция по расчетам должна 29 декабря на Красной Поляне в Сочи. К тому моменту участники должны спешиться.

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