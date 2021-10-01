На Алтае мужчина похитил обидчика жены, избил и держал на цепи

Он пристегнул обидчика супруги цепью за ногу к металлической трубе, скрепив ее навесными замками Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай местный житель похитил обидчика жены, избивал его и держал на цепи. Мужчина смог сбежать и двое суток пешком добирался домой. Подробнее об этом рассказали в Следкоме региона.

По предварительным данным, все произошло вечером 25 сентября. 34-летний житель села Ильинка Шебалинского района приехал в село Ябоган Усть-Канского района, чтобы выяснить отношения с бывшим сожителем тещи. Ранее мужчина якобы позвонил его жене, оскорблял ее и угрожал.

Выманив из дома обидчика супруги, мужчина поругался с ним, а потом избил. После этого связал его руки алюминиевой проволокой и, погрузив в автомобиль, увез на животноводческую стоянку, расположенную в окрестностях села Ильинка Шебалинского района. Там он хотел проучить сельчанина трудом.

На этом мужчина не остановился. На стоянке он продолжил избивать своего пленника, в том числе с помощью резиновой палки. Через некоторое время он пристегнул обидчика супруги цепью за ногу к металлической трубе, скрепив ее навесными замками и уехал.

Утром на следующий день мужчине удалось освободиться от металлической цепи и сбежать. Сельчанин почти двое суток пешком добирался до своего дома в селе Ябоган. Вскоре мужчина обратился в районную больницу за медицинской помощью, врачи сообщили о случившемся в полицию.

Правоохранители по горячим следам нашли подозреваемого и задержали его. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Сейчас правоохранители проводят допрос подозреваемого, потерпевшего и свидетелей. Кроме того, назначили проведение необходимых судебных экспертиз. Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

– По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательной базы, установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению этого преступления ,– резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Павловском районе Алтайского края двое мужчин похитили человека. Его погрузили в багажник автомобиля, а затем вывезли за пределы населенного пункта

Во время движения похищенному удалось выбраться из машины. Мужчина решил скрыться и бросился бежать по мелководью, однако вскоре оступился, ушел под воду и утонул.

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