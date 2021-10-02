Футболист Александр Ерохин: о пчеловодстве, безумной трате денег и Моргенштерне

Александр Ерохин (фото: пресс-служба РФС)

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал состав игроков, которые сыграют за команду в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии 8 октября и Словении 11 октября. В их числе барнаулец Александр Ерохин, который на днях ответил на самые каверзные и необычные вопросы пресс-службы РФС.

- Я очень хотел вернуться в сборную. Некоторое время меня здесь не было и поэтому я очень счастлив и мотивирован, - вначале разговора признается спортсмен.

Но на этом серьезные вопросы заканчиваются и начинаются каверзные.

- Твой самый безумный поступок за последнее время или трата денег?

- Так сложно что-то сказать. Контракт не позволяет вытворять какие-то безумные вещи: прыгать с парашютом или заниматься каким-то экстримом. А что касается денег, то мне не свойственно бездумно их тратить. Возможно, где-то мог невкусно покушать, а потом решил, что больше не буду ходить в это место.

- Как ты коротаешь время в самолете?

- Бывает, скачивают что-то c Youtube или фильм какой-нибудь. Люблю смотреть какие-нибудь интервью, можно даже Дудя посмотреть. Все зависит от конкретного гостя, а не от того, кто берет интервью.

- Ты родился на Алтае, в Барнауле. Чем тебе запомнилось твое детство?

- С 6-7 лет мое детство связано с футболом. Из запоминающихся моментов можно назвать переодевание на улице в минус 40 градусов после тренировки. Возможно, это было своего рода закалкой. Цель на тот момент была одна – уехать в одну из лучших футбольных школ страны. Впоследствии я уехал в «Локомотив».

- Алексей Смертин был твоим кумиром?

- Конечно. Он был живым примером того, что при правильном отношении можно многого добиться, даже если ты из Барнаула. Для меня это был прямой пример, потому что я занимался с его отцом.

- А чем занималась твоя семья в свободное время? Может, путешествовали по Алтаю или пчеловодами были?

- Мы ездили с палатками в Горный Алтай. Через леса и горы пешком ходили на водопады. Не так часто, но периодически выбирались. Сейчас стараюсь ездить на Алтай хотя бы раз в год – или зимой или летом. Стараюсь пару дней выделить, чтобы обязательно побывать в горах.

- Тогда назови топ-3 мест, которые надо обязательно посетить на Алтае?

- Сложно назвать топ-3. Надо просто проехать весь Алтай. Это такое место, где я всем бы советовал побывать. Если же говорить о конкретных точках, то я назвал бы озеро Ая – сейчас очень популярное туристическое место. Катунь – в разных местах она выглядит по-разному. И еще озеро Телецкое.

- Есть ли какие-то праздники или даты, которые ты отмечаешь на сборах?

- Уже девять лет, сейчас идет десятый год, как день свадьбы у меня выпадает на сборы. Так получилось, что этот праздник мы не отмечаем с женой.

- Как думаешь, футбол в будущем изменится?

- В любом случае какие-то изменения будут. Это заметно, даже если взглянуть в прошлом и сейчас, в настоящее. Он развивается. Да, популярны гибертурниры, но реальный футбол и эмоции – это самое интересное в нем.

- Какую музыку сейчас слушаешь?

- Если посмотреть мой плейлист, можно не понять, какой жанр мне больше нравится. Чего-то одного на репите сейчас нет. Я могу скачать десять треков и гонять их по кругу. Ничего конкретного не могу отметить. Наверное, самый любимый, который ассоциируется с хорошим настроением, это Nirvana «Smells Like Teen Spirit».

- То есть не Моргенштерн?

- Слава богу, нет (смеется).

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