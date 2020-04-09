Футболист Александр Ерохин рассказал о «карантине», алтайских коровках и зарплате в период пандемии

Воспитанник алтайской школы футбола, член сборной России и игрок питерского «Зенита» Александр Ерохин, как и многие спортсмены сейчас остался без соревнований, тем не менее, он старается не отчаиваться.

Российский футбольный союз принял для себя непростое решение: в условиях пандемии по коронавирусу проводить матчи нельзя. При этом было несколько версий развития ситуации: завершить сезон премьер-лиги досрочно и определить победителей так, как они есть на данный момент, либо приостановить чемпионат и продолжить после того, как ситуация нормализуется. В итоге пошли по второму пути и до 31 мая в том числе и клуб «Зенит», за который выступает Александр Ерохин, отправлен в вынужденный отпуск. На днях алтайский футболист поведал пресс-службе команды о том, как сейчас выглядят его будни.

- Наверное, как и многие, кто соблюдает карантин, провожу время дома с семьей. Большую часть времени — конечно, с сыном. Играем с ним, ставим на уши весь дом уже третью неделю. Сейчас тренерский штаб немного разнообразил нам быт, включил онлайн-тренировки. До этого занимались самостоятельно, сейчас вот периодически общаемся еще с ребятами, - рассказывает Александр.

Постепенно команду все же втянули в тренировочный процесс и даже доставили домой тренажеры. Сейчас занятия проводятся онлайн, для всех одновременно. Поначалу, признается Ерохин, было тяжело с технической точки зрения, но потом все наладилось.

Домой, в Барнаул, пока вырваться не удается. Несмотря на «карантин», жизнь в клубе продолжается и надо готовиться, чтобы в случае отмены ограничительных мероприятий, уже через пару-тройку недель выйти на поле.

- Последний раз в Барнауле был этой зимой, навещал родственников, друзей, которые там живут, – их много. Стараюсь почаще туда заглядывать. Мне в принципе нравится Барнаул. Рядом у нас там Горно-Алтайск, Белокуриха – красивые места, где можно и силы восстановить, и хорошо провести время. С удовольствием всегда туда езжу, - говорит футболист. - Там всегда хорошо – и зимой, и летом. Зимой – свои занятия: санки, зимние виды спорта. А летом – катание на лошадях, например. Да и просто погулять по лесу, подышать свежим воздухом всегда приятно. Рекомендую.

– Алтайские коровки — лучшие в мире?

– Наверное, лучшие – сложно сказать, честно говоря. Если речь о том, что они, так сказать, «эко», то да, вполне себе!

Что касается продолжения чемпионата РПЛ, то сейчас все, в том числе Александр Ерохин надеются, ситуация разрешится, как можно скорее и без последствий.

- Конечно, хотелось бы, чтобы вся эта ситуация разрешилась как можно быстрее. На первом месте должно стоять здоровье болельщиков. Тем более учитывая, какое огромное количество зрителей собирает наш стадион на каждом матче — для них поход на футбол должен быть безопасным. Надеюсь, предпринимаемые меры помогут со всем этим справиться, - добавляет спортсмен.

Кстати, «Зенит» как и многие клубы премьер-лиги пошел на вынужденное сокращение заработной платы. На время «карантина» игрокам урезали жалование вдвое, но все до последнего согласились с таким решением руководства. Все понимают, что время тяжелое и надо снижать расходы.