Барнаулец Александр Ерохин стал трехкратным чемпионом Российской премьер-лиги

Александр Ерохин на церемонии награждения (фото: пресс-служба ФК "Зенит")

Воспитанник барнаульского футбола Александр Ерохин в третий раз в своей карьере стал чемпионом страны. В составе питерского «Зенита» он завоевал «золото» Российской премьер-лиги.

Питерская команда становится чемпионом страны уже третий сезон подряд. Причем в этом году досрочно – за два тура до завершения чемпионата. «Золотым» для «Зенита» стал матч с московским «Локомотивом», в котором подопечные Сергея Семака разгромили гостей со счетом 6:1.

К сожалению, наш земляк не принимал участие в этом поединке, но золотую медаль он все же получил и кубок чемпиона в руках подержал. Награждение состоялось сразу после завершения игры. Смысла переносить столь знаменательное событие не было. На установленный на поле подиум Александр поднялся вместе с сыном Федором на плечах. Для четы Ерохиных сын, как настоящий талисман.

Александр Ерохин с семьей на церемонии награждения (фото: пресс-служба ФК "Зенит")

- Федя наш талисман: три года и три чемпионства. Для него уже привычное мероприятие, он со знанием дела едет «ловить золотишки», с энтузиазмом кричит в микрофон «оп, давай, давай». Я же очень горжусь Александром. <…> В сезоне, к сожалению, он получил не столько игрового времени, сколько заслуживал, по моему мнению. Но, даже не смотря на это, сделал такую статистику! Спасибо! – говорит супруга спортсмена Вероника.

В этом сезоне Александр Ерохин установил личный рекорд. Пусть шанса отличиться в решающей схватке он не получил, но по ходу чемпионата определенно был полезен своей команде. На текущий момент крайним матчем для полузащитника была встреча с «Ростовом». Там он вышел на замену на 76-й минуте и до конца игры смог не только забить гол, но и отличился голевой передачей. Таким образом, по показателю статистики «гол+пас» в чемпионате России 2020/2021 на его персональном счету 12 очков (7+5).

- Прежде самыми успешными для Ерохина были сезоны 2017/18 и 2018/19, в которых он набирал по десять результативных баллов (7+3 и 6+4, соответственно), - пишет интернет-издание «История Зенита».

При нынешнем раскладе Александр Ерохин стал четвертым зенитовским полузащитником, кому удалось набрать по системе «гол+пас» не менее десяти баллов в трех чемпионатах страны. Ранее такого же результата добивались Данни (шесть сезонов), Александр Спивак и Константин Зырянов (у обоих по три сезона).

Если рассматривать статистику футболиста за все сезоны в «Зените», то он набрал 40 баллов (25+15). В списке лидеров команды в российской истории клуба с таким показателем он на 24-й позиции.