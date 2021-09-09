Ночью в Барнауле таксист спас девушку, которую хотели похитить

Неподалеку находился полицейский пост и одного из злоумышленников поймали правоохранители Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночью 8 сентября, около 4 часов утра в Барнауле девушка возвращалась с работы, когда к ней подошли два незнакомца и предложили познакомиться, она в ответ отказалась, пишет жительница города в паблике «Инцидент Барнаул».

- Вскоре выяснилось, что ключи от дома я оставила на работе. Парни предложили вызвать такси и заодно по пути пообщаться. На первый взгляд они показались мне адекватными, и я с осторожностью согласилась, - сказано в посте.

В итоге, компания поехала по неизвестному адресу, и девушка запаниковала. Тогда таксист понял, что пассажирка в опасности. Недалеко от места назначения стояла машина и два человека. Шофер обезвредил одного из парней с помощью перцового баллончика. После этого, оба прыгнули в авто и уехали.

Неподалеку находился полицейский пост, и одного из злоумышленников поймали правоохранители. Другого сейчас ищут. Девушку довезла до дома полиция.