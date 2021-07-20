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Происшествия20 июля 2021 13:56

В Алтайском крае похищенный мужчина пытался сбежать и утонул

Возбудили уголовное дело
Константин Санталов
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Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Павловском районе двоих мужчин подозревают в похищении человека. Он пытался сбежать и в итоге утонул в реке, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, вечером в одном из сел Павловского района 29-летний подозреваемый во время конфликта и драки решил проучить 40-летнего местного жителя. Попросив 18-летнего знакомого погрузить оппонента в багажник своего автомобиля, он вывез мужчину за пределы населенного пункта, – отметили в ведомстве

Во время движения похищенному удалось выбраться из машины. Он решил скрыться и бросился бежать по мелководью. Мужчина оступился, ушел под воду и утонул.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.