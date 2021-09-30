Лжесутенера, обманывающего клиентов на Алтае, задержали в Саратовской области

"Сутенер" просил перечислить ему полную стоимость услуг, а после отключал телефон Фото: Анна СЕМИНА

Полицейские Горно-Алтайска установили личность злоумышленника, который выполнял роль сутенера, но на самом деле обманывал клиентов из Республики Алтай. Сам же он находился в другом регионе. Подробности дела сообщают в ГУ МВД России по республике.

- Накануне полицейские республиканской столицы передали оперативную информацию своим коллегам из Саратовской области, которые задержали подозреваемого. Молодой человек был доставлен в отдел полиции, где в ходе разбирательства признался в содеянном, - сообщают в пресс-службе регионального главка МВД.

Как оказалось, к сутенерству причастен 19-летний парень из города Маркс Саратовской области. Когда его доставили в отделение, он сразу во всем сознался. Его мошенническая схема выглядела следующим образом: в интернете на специальном сайте он создавал фейковую страницу девушки, которая якобы оказывает интимные услуги. Там же была анкета и контактный номер. Однако когда на него звонили, то отвечал, естественно, мужчина. Он представлялся сутенером. Для того чтобы жрица любви отправилась на выезд, надо было внести полную предоплату.

Как только вся сумма поступала на указанный счет, телефон сразу отключался, а страница удалялась. Конечно же, никто на вызов не выезжал. Это довольно распространенная схема среди мошенников, но до сих пор действенная.

В числе последних жертв афериста оказался 37-летний житель Онгудайского района. Он также выполнил требования, но взамен не получил того, чего желал.

Кроме того, за несколько месяцев был установлен целый ряд аналогичных происшествий. Так в один из сентябрьских вечеров 27-летний житель Алтайского края, работающий инструктором на одной из баз отдыха Майминского района, решил разнообразить свой досуг. Он также позвонил по телефону на сайте для взрослых, договорился о визите ночной «бабочки». Заплатил две тысячи рублей в качестве предоплаты, а также страховку жизни и здоровья в размере еще шести тысяч рублей. Эту сумму девушка пообещала вернуть при отсутствии претензий к клиенту.

Мужчину все устроило, он перечислил деньги, но вскоре ему перезвонила незнакомка и сказала, что произошла системная ошибка и перевод не пришел. Он снова повторил и снова… По итогу с его счета было списано более 45 тысяч рублей.

В августе жертвой мошенников стал 43-летний житель Горно-Алтайска. Он потерял более 90 тысяч рублей. В июле попался 41-летний турист из Красноярска. В этом случае мужчина потерял 8,5 тысяч рублей.

Некоторых злоумышленников уже установили. Последнего задержанного проверяют на причастность к совершению и других преступлений. Возбуждено уголовное дело.

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