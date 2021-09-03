«Военный врач из Техаса» выманил у жительницы Барнаула 1 млн рублей

Мужчина обещал приехать и попросил деньги в долг Фото: Олег УКЛАДОВ

56-летняя сотрудница одной из больниц Барнаула стала жертвой мошенника, который представился военным врачом из Техаса. Женщина поверила незнакомцу, взяла кредит и перевела более 1 млн рублей, надеясь, что в будущем станет его женой, сообщает МВД региона.

Женщина рассказала, что в июле опубликовала анкету на одном сайтов знакомств и надеялась встретить приличного мужчину для серьезных отношений. Вскоре ей написал иностранец, который представился Расселом из штата Техас. Мужчина написал, что проходит службу в Иордании в качестве медицинского врача, а вскоре выслал фотографии с места службы, а также снимки своего заграничного дома.

На этом мошенник не остановился. Он рассказал, что мечтает связать судьбу именно с русской женщиной. Через некоторое время, окончательно покорив жительницу Барнаула, мужчина написал, что хочет поехать в отпуск и попросил в долг 14 тысяч долларов

– Ничего не заподозрив, женщина взяла кредит в общей сложности более чем на миллион рублей и перевела деньги на указанный женихом счет. После этого новый знакомый перестал отвечать на сообщения, – сообщили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

– Полиция призывает: помните, что при онлайн-знакомствах вы можете попасться на удочку аферистов, которые любыми способами попробуют выманить деньги. Никогда, ни при каких обстоятельствах не высылайте деньги незнакомым людям. – отмечают в ведомстве. – Нельзя передавать посторонним лицам сведения о своих счетах и банковских картах, а также совершать действия со своими картами и вкладами, о которых просят незнакомые лица по телефону и по интернет-переписке; тем более выполнять действия в банкомате со своей банковской картой под диктовку неизвестных.

Напомним, ранее мы сообщали, что житель Завьяловского района Алтайского края обманул 14 девушек на общую сумму более 100 тысяч рублей. Мужчина слезно просил о помощи, получал деньги, обещая вернуть их, а в итоге переставал выходить на связь.

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