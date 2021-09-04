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Общество4 сентября 2021 11:38

Молодой житель Республики Алтай в погоне за интимом наткнулся на мошенников

Мужчина перевел аферистке больше 45 тысяч рублей
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Мужчина перевел аферистке больше 45 тысяч рублей

Мужчина перевел аферистке больше 45 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

27-летний житель Майминского района Республики Алтай стал жертвой мошенников. Мужчина заказал интим-услуги и надеялся приятно провести вечер, но в итоге остался без удовлетворения и денег, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Одним из томных вечеров на рабочем месте мужчина решил скрасить свой досуг. Он нашел в интернете сайт с интимными услугами и выбрал понравившуюся девушку. Сначала она попросила внести предоплаты – две тысячи рублей, а также оплатить страховку за жизнь и здоровье – еще шесть тысяч рублей. Деньги она обещала вернуть, если вечер пройдет без проблем.

- После того, как потерпевший перевел деньги, незнакомка перезвонила и сообщила о системной ошибке, по вине которой платеж якобы не проходит. Девушка попросила повторить оплату еще раз. В итоге мужчина неоднократно повторял процедуру перевода, пока не получил сообщение о списании с его счета более 45 тысяч рублей, - отмечают в ГУ МВД по Республике Алтай.

В итоге девушка перестала отвечать на звонки. Когда мужчина понял, что стал жертвой аферистки, он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Кстати, уже известно, что номер девушки зарегистрирован в Самарской области.

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