Последние новости Алтая на 30 сентября 2021 года: вредные отходы в Оби, поджог геопарка и коронавирус у рабочих в «Изумрудном»

Работы по благоустройству парка "Изумрудный" могут затянуться Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости Алтая на 30 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

Вредные отходы

В пробах сточных вод неподалёку от пляжа «Водный мир» обнаружили превышение концентрации загрязняющих веществ. Сейчас Росприроднадзор совместно с природоохранной прокураторой по данному проводит проверку. Выясняется, кому принадлежат сооружения, являющиеся источником сброса сточных вод. Изначально барнаульцы подозревали в загрязнении Оби строительный гипермаркет Леруа Мерлен, но юристы компании заявили, что не имеют отношения к происходящему.

Поджог геопарка

В Белокурихе неизвестные подожгли геопарк «Каменный остров». Об этом его владельцы рассказали на своей странице Instagram. На данный момент Следственные органы проводят проверку по факту пожара. Известно, что изначально загорелось здание паркового кафе. В огне погибло практически всё имущество: экспонаты, инструмент, техника.

В «Изумрудном» не успевают закончить работы в срок

В барнаульском парке «Изумрудный» могут не успеть закончить все работы в срок. Об этом сообщил управляющий территорией Владислав Вакаев. Причина затянувшихся работ в том, что две бригады рабочих заболели коронавирусом в августе, когда стояла наиболее благоприятная погода. Теперь из-за этого сроки сдачи работ могут сдвинуться.