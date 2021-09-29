«Выныриваем черными»: барнаульские моржи о стоках на пляже «Водный мир»

Моржи обнаружили на берегу Оби старые трубы, из которых в реку вытекала зловонная жидкость Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«В пробах сточных вод неподалёку от пляжа «Водный мир» обнаружено превышение концентрации загрязняющих», - сообщает алтайский Росприроднадзор.

Напомним, что в сентябре барнаульские моржи обнаружили на берегу Оби у Барнаула старые трубы, из которых в реку вытекала зловонная жидкость. После того, как СМИ начали бить тревогу по этому поводу, сотрудники Росприроднадзора выехали на место и взяли пробы сточных и природных вод.

- Анализ показал, что в стоках содержатся вещества, ухудшающие санитарное состояние водоёма, - сообщает ведомство. - Установлено превышение концентрации загрязняющих веществ над предельными допустимыми концентрациями, а также их влияние на природные воды реки Обь.

- Сейчас совместно с Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой мы уточняем сведения о собственнике сооружений, являющихся источником сброса сточных вод. По результатам расследования будут приняты меры, предусмотренные кодексом об административных правонарушениях, - прокомментировала Ольга Исакова, ведущий специалист-эксперт отдела государственного экологического надзора управления Росприроднадзора по Алтайскому краю.

Напомним, что первоначально барнаульцы подозревали в загрязнении Оби строительный гипермаркет Леруа Мерлен, но юристы компании заявили, что не имеют отношения к происходящему.

- Честно говоря, я в этом сомневаюсь, - поделился лидер алтайских моржей Александр Зеленецкий. 29 сентября бывший подполковник в отставке прислал свежее фото и видео с места ЧП. - Видно, что по трубам ручьем бежит грязная вода то ли от дороги, то ли еще откуда. Все это попадает в залив, где мы купаемся и выныриваем черными, - патетически сгустил краски мужчина.

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