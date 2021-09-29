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Общество29 сентября 2021 12:48

Благоустройство в парке «Изумрудный» затянулось из-за коронавируса у рабочих

Работы должны быть закончены к 1 ноября
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Сейчас в парке продолжают благоустраивать территорию

Сейчас в парке продолжают благоустраивать территорию

Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском парке «Изумрудный» могут не успеть закончить все работы в срок. Об этом сообщил в своем телеграм-канале управляющий территорией Владислав Вакаев. Причина затянувшихся работ в том, что две бригады рабочих заболели коронавирусом.

– К сожалению, в августе, когда стояла наиболее благоприятная погода, работа в парке на две недели застопорилась. Причиной тому стало «выпадение» двух бригад, заболевших коронавирусом. Думаю, именно этих двух недель может не хватить для сдачи объекта к 1 ноября, – пояснил Вакаев.

Сейчас в парке продолжают благоустраивать территорию. На сегодняшний день бетонируется основание центральной аллеи, монтируется система электроснабжения и освещения, подготовлена территория для монтажа одной детской площадки, спортивных площадок. Однако работы впереди еще много.