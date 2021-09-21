«Снова с крылышками». В Барнауле воскресили лебедя Андрюшу

Полгода назад покалеченную птицу сняли и восстановили. Фото: Виолетта Метелица

На мосту возле Нового рынка вновь расправил крылья лебедь, история которого стала историей любви и ненависти.

Его отреставрировала художница Виолетта Метелица, дочь легендарного тренера самбо Валерия Метелицы, превратившего однажды скучный отвод на трубопроводе в лебедя. Помогали ей друзья. Птица была названа душевным именем Андрюша (в память об отце и брате). После этого Андрюша несколько раз погибал. Его крошили, обливали грязью, жгли. И каждый раз Валерий Андреевич его восстанавливал. При этом мудрый человек не рассыпал проклятия в адрес вандалов. Более того, порой жалел хулиганов.

«Может быть, это психически ненормальный, или пацан, уверенный, что совершает геройский поступок» … - размышлял он в одном из интервью.

Среди строчек, написанных им, есть такие:

«Я родился Человеком

Я и вырос Человеком

Я хотел бы Человеком умереть

Я хотел быть Человеком

Я хотел бы Человеком.

Умирая, в глаза честно посмотреть».

Когда несколько лет назад Валерия Андреевича не стало, на трубопроводе появились цветы, на лебеде черная ленточка. А в этом году на Андрюшу снова было совершено покушение. Сначала исчезла голова, потом крылья. Виолетта Метелица полгода назад сняла покалеченную птицу и с помощью друзей восстановила к юбилею отца. 10 сентября Валерию Андреевичу исполнилось бы 80 лет.

- Может быть, мы пока отреставрировали не совсем идеально, весной можно сделать лучше. По крайней мере, он с крылышками, - казала Виолетта «Комсомолке».

В этом же году родственники Валерия Метелицы издали книгу, в которой собраны его воспоминания, записки, дневники. Читая их, еще раз понимаешь, что любишь этот город, потому что он подарил встречи с такими людьми, как Валерий Андреевич.Из юношеских дневников Метелицы: «Смотрел «Белые ночи» и видел в том мечтателе себя, только немножко деятельнее. И все-таки человек без мечты, как птица без крыльев. Когда мною овладевает мечта, я становлюсь деятельнее, энергичнее, веселее. Во всем стараюсь выполнять мечту. И как-то все спорится».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дочь Валерия Метелицы восстанавливает покалеченного лебедя Андрюшу

Вандалы вновь оторвали голову многострадальной барнаульской птице (подробнее)