Дочь Валерия Метелицы восстанавливает покалеченного лебедя Андрюшу

В этом году неравнодушные горожане стали бить тревогу - что с лебедем? Сначала исчезла голова, потом крылья.

Без головы и крыльев - такое печальное зрелище представляет собой лебедь Андрюша, который однажды появился на барнаульском мосту благодаря легендарному горожанину Валерию Метелице.

Подарок городу

Заслуженный тренер СССР по самбо в 2005-м году сделал городу нестандартный подарок. Причудливо изогнутая труба у моста возле Нового рынка напомнила ему силуэт лебедя.

«Я снял мерки, попросил выстругать знакомого столяра, а дочь Вета его разрисовала. Сестра помогла сделать каркас», – вспоминал Валерий Андреевич.

В День города птица, получившая имя Андрюша и водруженная на мосту, приятно удивила проезжающих мимо горожан.

Покушения и воскрешения

Тогда в первую же ночь лебедя сожгли. Через день известный самбист, умеющий держать удар, собрался с силами и восстановил птицу. С этой минуты началась история бесконечных покушений на лебедя. И каждый раз благодаря Валерию Метелице и добрым людям, Андрюша как феникс возрождался из пепла.

Потом на мосту появились новые птицы, место стало одной из главных достопримечательностей города.

Когда в 2015 м году Валерия Андреевича хоронили, на шее лебедя Андрюши появилась черная ленточка…

Валерий Метелица Фото: Олег УКЛАДОВ

Снова оживет

В этом году неравнодушные горожане стали бить тревогу - что с лебедем? Сначала исчезла голова, потом крылья.

- Да, кто-то оторвал птице голову, - говорит Виолетта Метелица, дочь легендарного горожанина.

Художница осенью приехала в Барнаул из Аргентины и теперь восстанавливает детище любимого отца.

- Знакомые ребята сняли крылья, я их приведу в порядок, голову сделаю отдельно, и лебедь снова воскреснет, это одна из главных моих задач на сегодня, - говорит Виолетта.

Она уверена, что лебеди, ставшие уникальной приметой города, будут украшать мост и после его капитального ремонта.

Помогает влюбленным

Дочь Валерия Метелицы поделилась историей, которая приключилась с ней недавно:

- Я ехала в такси с женщиной, которая узнав, что я дочь человека, благодаря которому на мосту появились лебеди, вдруг начала плакать. Оказывается, у ее сестры были сложности в отношениях с будущим мужем, и они специально приехали в Барнаул, чтобы прийти на мост и загадать желание, чтобы семья состоялась. «И все у них хорошо, это для нас святой лебедь», - говорила она сквозь слезы. И я тоже ехала и плакала, и думалось о папе, о его нежном сердце и добром деле, которое превратило грустный скрипящий мост в магическое место, помогающее влюбленным.

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