Алтайские полицейские нашли героя скандального видео со стрельбой в коров

Мужчина приехал на Алтай из Новосибирска. Скриншот видео instagram.com/solundar04

Полицейские из Республики Алтай установили личность мужчины, который снял на видео стрельбу в пасущихся коров. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В конце августа в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина, выходя из автомобиля, стреляет по коровам, пасущимся вдоль дороги. Алтайские полицейские провели проверку.

– Во время служебной командировки в Новосибирск правоохранители установили личность героя скандальной публикации. Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель, – отмечают в ведомстве.

Мужчина рассказал, что в конце августа он вместе с другом приехал отдыхать в Чемальский район. Подъезжая к селу Аюла, туристы остановились на дороге, потому что на проезжей части стояли коровы.

– Чтобы прогнать животных житель Новосибирска, выйдя из автомобиля, произвел несколько холостых выстрелов из пистолета ПМ Р-411, в сторону стоящих на дороге животных, – сообщили в МВД

В это время приятель новосибирца снял происходящее на видео, а по возвращении домой, разместил этот ролик на странице в Instagram.

Полицейские составили в отношении жителя Новосибирска административный протокол по статье о стрельбе в населенных пунктах и других не предназначенных для этого местах (ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ). Мужчине грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов, либо лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от 1,5 до 3 лет с конфискацией оружия и патронов.

Ранее мы сообщали, что в комментариях к видео на странице местного СМИ собралось немало гневных комментариев. Люди негодовали, что некоторые приезжающие не только не чтят традиции алтайцев и мусорят в священных местах, но и ведут себя неадекватно. Так, к примеру, недавно бурно обсуждали рыбалку популярного российского блогера Михаила Литвина, который, имитируя рыбалку, начал стрелять в Катунь из травматического пистолета.

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