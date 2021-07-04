Известный блогер Михаил Литвин разозлил своим поведением жителей Республики Алтай

В соцстях местные призывают заблокировать его аккаунт Фото: Дарья САВЕНКО

Накануне стало известно, что в Республике Алтай отдохнул известный блогер Михаил Литвин. Он опубликовал видео, которые крайне возмутили местных жителей, сообщают «Новости Горного Алтая».

- В сториз Литвин показывал, как он со своими приятелями разгоняет стадо овец, а также, имитируя рыбалку, стреляет в Катунь. Действия сопровождаются хохотом и нецензурной бранью, - пишет издание.

В комментариях люди не оценили поведение блогера. Одни пишут, что нечего потом удивляться, почему в республике не любят туристов, а другие предлагают пользователям пожаловаться на Литвина в администрацию инстаграма, чтобы его аккаунт заблокировали.

- Ну, и что ему сделать? Выписать штраф? И сколько? Триста рублей? Три тысяч или триста тысяч? Для человека, который сжигает машины премиум класса ради хайпа, это не деньги. Он их соберет за пару часов среди подписчиков, если уж приспичит. Единственный способ наказывать таких — лишать аудитории, а аудитория — это мы с вами, - считает Дмитрий Еланаков.

Михаил Литвин входит в десятку блогеров с самыми просматриваемыми видео в России. На одном из них он сжег Mercedes-AMG GT 63 S, который стоит 13 млн рублей. Ролик набрал больше 24 млн просмотров.