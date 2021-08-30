Блогер-садист выложил в сеть видео расстрела коров в Горном Алтае

Мужчина приехал на Алтай из Новосибирска. Скриншот видео instagram.com/solundar04

В минувшие выходные в Республике Алтай разразился скандал: неизвестный турист расстрелял из «травмата» коров и потом выложил это видео в сеть. На кадрах видно, как мужчина делает несколько выстрелов в буренок. От боли одно из животных вздрагивает и пытается скрыться. Дальнейшая судьба коровы неизвестна. В деле уже разбирается прокуратура региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кстати, как пишут «Новости Горного Алтая», изначально аккаунт блогера-садиста был открыт, но позднее он закрыл страницу. Те, кто успел посмотреть на мужчину, рассказали, что он приехал на Алтай из Новосибирска.

Тем временем, в комментариях к видео на странице местного СМИ собралось немало гневных комментариев. Люди негодуют, что приезжающие не только не чтят традиции алтайцев и мусорят в священных местах, но и ведут себя неадекватно. Так, к примеру, недавно бурно обсуждали рыбалку популярного российского блогера Михаила Литвина, который, имитируя рыбалку, начал стрелять в Катунь из травматического пистолета.

- Прокуратурой Республики Алтай организована проверка по видеопубликации, размещённой в сети Инстраграм, из которой усматривается как мужчина стреляет из пневматического пистолета в коров. Действиям данного лица будет дана оценка в соответствии с нормами уголовного, административного законодательства и приняты меры реагирования, - отметили в прокуратуре.

В ведомстве пообещали сообщить о результатах проверки дополнительно.

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