На Алтае избиратели провели на участке национальный обряд

Избиратели провели казахский обряд Шашу. Фото: пресс-служба Избиркома Алтайского края

В Алтайском крае проходит второй день выборов. В селе Кирей Кулундинского района Алтайского края явка составила около сотни человек, при том, что всего в муниципалитете около 200 избирателей. Некоторые из них - казахи. И они, кажется, войдут в историю выборов-2021, так как устроили на избирательном участке национальный праздник, сообщили в краевой избирательной комиссии.

Избиратели провели казахский обряд Шашу. Это древний обычай приветствия дорогих гостей, которых хозяева дома осыпают сладостями. Так, его проводят при значимых событиях в жизни - например, рождении ребенка. Раньше это делали с помощью изюма и урюка, а сегодня – конфет. При этом некоторые сельчане и члены избирательного участка были в национальных костюмах, также пел национальный хор.

- Мы хотим, чтобы нас возглавили очень умные, деловые люди. До сегодняшнего дня все жители изучали биографии кандидатов. Мы с ними встречались. Они побывали у нас, - рассказала председатель культурной автономии казахов села Кирей Нургайшы Бариновой.

. Раньше это делали с помощью изюма и урюка, а сегодня – конфет. Фото: пресс-служба Избиркома Алтайского края

Кстати, не только в Алтайском крае избиратели подходят к голосованию таким интересным образом. Так, жители отдаленных районов Республики Алтай в первый день выборов приехали на избирательный участок верхом на необычном «транспорте». Речь идет о селе Жана-Аул в Кош-Агачском районе, граничащем с Монголией. Там избиратели достали национальные наряды и отправились на избирательный участок на лошадях и верблюдах.

Напомним, по данным избиркома на конец 17 сентября, в Алтайском крае проголосовали более 207 тыс. человек. Явка по итогам первого дня голосования составила 11,64%.

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