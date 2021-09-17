На Алтае избиратели приехали на участок верхом на верблюдах

Избиратели Республики Алтай Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

Жители отдаленных районов Республики Алтай в пятницу, 17 сентября, в первый день выборов приехали на избирательный участок верхом на верблюдах. Об этом и о том, как проходит процедура, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Село Жана-Аул находится в Кош-Агачском районе, граничащем с Монголией. Правда, при этом большинство населения относятся к казахскому этносу, что в принципе характерно для таких территорий. Отсутствие общественной жизни и отдаленность от цивилизации сподвигло людей устроить во время выборов праздник для себя: с раннего утра они достали национальные наряды, оделись, причесались и отправились на избирательный участок верхом на лошадях и верблюдах. Для приезжих это могло бы стать настоящим шоу, а вот для местных – суровая будничная правда.

Избиратели Республики Алтай Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

Дело в том, что Жана-Аул – это очень отдаленная территория, где даже не всегда есть дороги, а только направления. Поэтому местные выбирают в качестве средства передвижения транспорт с высокой проходимостью.

- Независимо от того, где находится избирательный участок – в городе, райцентре или отдаленном селе, – важно прийти на выборы, принять участие в голосовании и сделать достойный выбор, - говорят жители села.

Всего же по данным администрации, в Жана-Ауле проживает чуть более 500 человек, имеющих право голоса и в ближайшие дни они намерены высказать свое мнение.

Отметим, 17 сентября в Республике Алтай открылись 236 избирательных участков, из них 22 в Горно-Алтайске, а остальные в селах. Право голоса имеют более 162 тысяч человек.

- Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы РФ. Кроме того, в регионе проходят дополнительные выборы депутата Госсобрания – Эл Курултай по округу №25, выборы 11 глав сельских поселений, а также депутатов районных и сельских советов в ряде муниципальных образований, - рассказывают в правительстве.

На данный момент уже проголосовал и глава региона Олег Хорохордин. Он сделал это на избирательном участке №13 в Горно-Алтайске, расположенном в здании Национальной библиотеки им. М.В. Чевалкова.

Олег Хорохордин на выборах Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

- В Республике Алтай голосование началось в штатном режиме. Выборный процесс проходит на 236 избирательных участках с соблюдением всех противоэпидемических норм, – подчеркнул Хорохордин.

Пользуясь случаев, он призвал всех жителей Республики Алтай прийти на избирательные участки и выполнить свой гражданский долг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы в Алтайском крае 2021: за кого будут голосовать жители региона

С 17 по 19 сентября в Алтайском крае будут проходить выборы-2021. Кампания этого года особо значима, так как жители региона выберут депутатов, которые представят наш край на федеральном уровне (подробнее)