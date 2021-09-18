Каждый десятый избиратель уже проголосовал на выборах в Алтайском крае

В отстающих пока Бийск с явкой в 8,0%, Барнаул – 8,7% и Первомайский район - 8,8% Фото: Олег УКЛАДОВ

17 сентября прошел первый из трех дней выборов. По данным краевой избирательной комиссии на восемь вечера, в Алтайском крае явка избирателей на выборы Госдумы и Заксобрания составила 11,64%.

- По районам края явка в среднем составила - 14,3 %, по городам - 9,3 %, - говорится в телеграм-канале избиркома.

Лидером стал ЗАТО Сибирский – 14,3%. В Родинском районе проголосовать пришли 26,3% избирателей, в Завьяловском – 25,8%.

В отстающих пока Бийск с явкой в 8,0%, Барнаул – 8,7% и Первомайский район - 8,8%.