Пожар на территории шинного комбината в Барнауле 15 сентября 2021: горело масло из трансформатора на площади 100 квадратных метров

Пожар на территории шинного комбината в Барнауле 15 сентября 2021 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле вечером в среду, 15 сентября, произошел серьезный пожар на территории шинного комбината на проспекте Космонавтов – загорелся трансформатор. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» сообщили в региональном управлении МЧС.

В результате ЧП произошла разгерметизация емкости с трансформаторным маслом. Оно горело на общей площади около 100 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировали. Пострадавших нет. На месте ЧП продолжают работать пожарные барнаульского гарнизона

Пожар на территории шинного комбината в Барнауле 15 сентября 2021 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Жители Барнаула сообщали, что из-за возгорания в части домов отключили электроэнергию. Кроме того, в связи с этим было временно парализовано движение электротранспорта: в краевой столице встали часть трамваев и троллейбусов. В разных концах города были видны густые черные клубы дыма, которые поднимались в воздух.

Напомним, ранее мы писали о том, что с понижением температуры воздуха увеличилось количество пожаров в садоводствах края. Только барнаульские пожарные несколько раз выезжали на тушение таких возгораний. В частности, были потушены бани на участках в садоводствах «Спутник» и «Агрегат».

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