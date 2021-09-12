Число пожаров в Алтайском крае выросло в несколько раз

Все чаще пожары происходят из-за неправильной эксплуатации печей Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

За минувшие сутки в Алтайском крае в несколько раз выросло число пожаров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

- С понижением температуры воздуха увеличилось количество пожаров в садоводствах края. Только барнаульские пожарные несколько раз за сутки выезжали на тушение таких пожаров. Были потушены бани на участках в садоводствах «Спутник» и «Агрегат», - рассказывают в ведомстве.

По предварительной информации, пожары возникали из-за неправильной эксплуатации печей. Помимо этого, надворные постройки горели в СНТ «Пригородное». От них пламя перекинулось на два частных жилых дома и на другие постройки. Из-за ветреной погоды стихия быстро распространялась. Кроме того, тушение осложнялось отсутствием нормального проезда и водоснабжения. Тем не менее, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания в данном ЧП выясняется.

Еще один пожар произошел в многоэтажке на улице Весенняя. Горела квартира на пятом этаже. Сообщение на пульт дежурного поступило в 22.45. К моменту прибытия пожарных, из окна жилого помещения шел дым. Из подъезда были эвакуированы 30 человек, в том числе десять детей.

- Пожар был ликвидирован на площади около трех квадратных метров, от огня пострадали потолок, стены, домашние вещи и мебель. Случаев гибели и травмирования людей нет. Причины произошедшего уточняются, - добавляют в главке МЧС.