Пожар на предприятии «Алтайский бройлер» в Бийске 3 июля 2021 года: площадь возгорания составила 2500 «квадратов»

Сообщение о пожаре поступило с запозданием. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сегодня, 3 июля, в Бийске произошел пожар на предприятии «Алтайский бройлер». Загорелось здание по адресу ул. Лесная, 25.

– Сообщение поступило от очевидца на «112». Очевидно, что сообщение о происшествии поступило с опозданием и на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения уже открытым огнем горела кровля цеха (металл по деревянной обрешётке), произошло частичное обрушение, – рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Смотреть видеосюжет Горит "Алтайский бройлер" в Бийске.

Площадь возгорания составляет более 2500 квадратных метров. На данный момент пожар локализован, но спасатели продолжают бороться с огнем. Едкий черный дым расползается по всей округе. К счастью, пострадавших на месте происшествия нет, люди успели выбраться из здания самостоятельно.

Как рассказывают очевидцы событий в соцсетях, пожар возник в районе холодильных установок – на территории складов предприятия. Пламя распространилось очень быстро. Сначала выгорел цех тары, а затем огонь перекинулся на другие помещения.

Фото: скриншот с видео Сергея Спивака

В МЧС уточняют, что из опасной зоны пожарными была эвакуирована техника. Причина пожара пока неизвестна.

Смотреть видеосюжет Горит "Алтайский бройлер" в Бийске

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Три ребенка, оставшиеся без присмотра взрослых, погибли при пожаре на Алтае

Трагедия произошла в частном доме (подробнее)