Чемпион Паралимпиады Роман Жданов трижды осуществил мечту своего тренера

Встреча алтайских паралимпийцев в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Ранним утром 15 сентября в аэропорту Барнаула приземлился свой «золотой» рейс, а «золотой» он потому, что на борту лайнера был победитель и призеры Паралимпийских игр в Токио. Чемпионы прямо в зале прилета поделились своими эмоциями от турнира и рассказали, чем их поразила Япония.

Среди встречающих был министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, чемпион Турина-2006 лыжница Татьяна Ильченко, бронзовый призер Лондона-2012 дзюдоист Иван Нифонтов, болельщики, родные и близкие паралимпийцев и многие другие.

- Поздравляю с наградами, вы действительно наши герои и герои России. Все молодцы! Такого у нас не было никогда. Мы будем надеяться, что в Париже такое повторится. Будем рады видеть вас там, и желаю, чтобы вы завоевали еще больше медалей, - поздравил спортсменов президент федерации плавания Алтайского края Сергей Кашников.

Встреча алтайских паралимпийцев в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Золотой мальчик

Пожалуй, все-таки главным героем Паралимпийских игр для нас стал 23-летний пловец Роман Жданов. Он завоевал пять медалей, стал трехкратным чемпионом и установил два мировых рекорда:

- Паралимпиада сложилась отлично и почти, как планировалось, - признался Роман Жданов. - Эмоции невероятные. Чуточку хотелось бы лучше. Немного не получился вольный стиль, но будем работать над ошибками. Там у меня не получилось улучшить время и показать хорошие секунды. В целом, мы тренировались, знали, сколько будет дистанций, так что все практически прошло по плану. Мотивацию на работу я получаю и от соперников в том числе: их результаты растут и хочется доказать, что и мы чего-то можем показать.

Встреча алтайских паралимпийцев в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

В ближайших планах у прославленного спортсмена отдых и восстановление, все же долго держаться на пике формы тоже сложно и надо давать организму отдыхать. А также надо подумать, на что потратить заработанные призовые. Пока Роман ничего не получил, но если говорить по справедливости, то его счет в банке должен пополниться на сумму, как минимум, в 16 млн рублей, а возможно, за счет каких-нибудь бонусов и выплат, даже больше. Сейчас рано говорить о том, что насчитают пловцу. Да и его мысли заняты совсем не этим – впереди еще масса официальных мероприятий, а хочется еще уделить время близким.

- Роман, за последние дни столько приемов и встреч, везде надо быть при параде, при медалях… Не тяжело ли носить на шее столько медалей?

- Нет, свое не тянет. Домой приеду и взвешу столько там, - говорит Роман, кивая на рюкзак, где хранятся медали.

Встреча алтайских паралимпийцев в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Что касается встречи с президентом страны, которая состоялась в минувший понедельник, то это было не менее волнующее и выматывающее событие:

- Сначала мы отсидели очень долгий карантин. Все это было очень муторно, дни тянулись, мы считали часы до окончания… А вот сама встреча отлично. Все было четко распланировано по времени. Рукопожатие у президента крепкое, - улыбается спортсмен. - Только непонятно почему на день раньше перенеслось. Нас просто поставили перед фактом.

Жаркий Токио

Легкоатлет Александр Костин положил в копилку сборной России бронзовую медаль в беге на 5000 метров. Признается, что это было очень волнительно.

- Эмоции и ощущения, когда ты приезжаешь на соревнования, где находятся тысячи спортсменов, а персонала и тренеров еще больше – конечно переполняют. Все это окружение, вся атмосфера – все это влияет на тебя. Это показывает весь масштаб соревнований, - говорит призер Паралимпиады. – Запомнился больше выход на стадион перед своим стартом, волнение, легкий мандраж, ну и, конечно же, награждение – это все самые приятные эмоции.

Встреча алтайских паралимпийцев в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

По словам атлета, на той самой дистанции, он больше даже переживал не за себя, а за своего лидера Юрия Клопцова. Из-за изнурительной токийской жары не все спортсмены смогли дойти до финиша. Корень зла таился в экипировке:

- Из-за жары и накидки, в которой был гид, на теле создавался парниковый эффект. Поэтому сопровождающему человеку было вдвойне тяжелее, чем самому спортсмену, - рассказывает легкоатлет. – На 1,5 тысячах метров при сложившихся обстоятельствах то, как прошел забег, в принципе обидно, но я показал все, что мог, так что мне не за что самого себя корить.

В ближайшие пару недель спортсмен также планирует отдыхать, причем останется в Алтайском крае. Пока куда-то ехать особо не хочется.

Работа на максимуме

Еще один призер Паралимпиады Егор Ефросинин завоевал на играх «серебро» и считает, что для него соревнования сложились отлично:

- Я улучшил на дистанциях свое время, так что очень доволен. Эмоционально для меня самой сложной была основная дистанция (100 метров брассом, - прим. ред.). Было сложно подготовиться морально, потому что до этого результат был не самый лучший, я не знал смогу ли собраться, хватит ли сил. Я рад, что справился и даже смог улучшить свое время, - говорит пловец. – Конечно, справляться с эмоциями трудно, но когда ты прыгаешь в воду с тумбочки, ты уже ни о чем не думаешь, ты просто работаешь на максимуме.

Встреча алтайских паралимпийцев в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

- Расскажи, какая обстановка царила в олимпийской деревне?

- Обстановка хорошая. Довольно интересно встречать и наблюдать за спортсменами не только своего вида спорта, но и из других областей. Такого больше нигде не встретишь, только на Паралимпиаде. При этом все было очень строго и за пределы деревни нас не выпускали. Но и по самой территории можно было погулять и посмотреть. Там тоже много чего интересного. По сути, Токио видели только из окна автобуса, пока ехали до бассейна. Но пейзаж понравился. Интересный город. Конечно, хотелось бы погулять, но возможно в будущем получится съездить.

- Будем надеяться, Париж удастся увидеть.

- Я тоже на это очень надеюсь!

Трудолюбие и упорство

Шансы есть, ведь, по словам заслуженного тренера России по плаванию Елены Соколовой, ее ребята умеют трудиться – этого им не занимать. А труд – это львиная доля секрета успеха.

- Формула успеха – это, прежде всего, труд, рабочая схема треугольника «родители-тренер-спортсмен» и желание добиться результата, - говорит Елена. – Сама я только с виду на Паралимпиаде была спокойная, внутри перед стартом спортсменов были непередаваемые ощущения. Там просто забываешься, особенно когда идешь на финал. Внутри все бурлит, в голове все крутится…

Встреча алтайских паралимпийцев в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Плана на медали как такового не было – прогнозирование в спорте – это дело неблагодарное, но расчеты, разумеется, были.

- Паралимпиада – это даже не чемпионат Европы или мира. Это что-то другое. Все зависит еще и от того, кто из спортсменов как сможет настроиться. Но мечта тоже была: очень хотелось «золото». А как уж поработали мои мальчишки! Я ими очень горжусь. Будем готовиться к Парижу, - говорит тренер медалистов.

С тренерского благословения пловцы могут отдыхать до конца октября. Будет задействован только Роман Жданов. Он стал лауреатом национальной спортивной премии в номинации «Преодоление». А на середину октября назначено углубленное медицинское обследование.

Встреча алтайских паралимпийцев в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Встреча алтайских паралимпийцев в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Встреча алтайских паралимпийцев в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Встреча алтайских паралимпийцев в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Встреча алтайских паралимпийцев в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Встреча алтайских паралимпийцев в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Встреча алтайских паралимпийцев в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

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