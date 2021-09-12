Призер Олимпиады-2020 Сергей Каменский встретился в Кремле с президентом

Сергей Каменский Фото: Виталий БАРАБАШ

В субботу, 11 сентября, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца победители и призеры Олимпийских игр в Токио-2020 встретились с главой государства Владимиром Путиным. В числе почетных гостей был стрелок из Бийска Сергей Каменский, сообщает сайт Кремля.

На прошедших в Токио XXXII Олимпийских играх наш земляк завоевал две медали: бронзовую в стрельбе из пневматической винтовки в соревнованиях смешанных пар и серебряную в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Как уже ранее сообщал «Комсомолке» директор Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Владимир Альт, за свои достижения Каменский должен получить 800 тысяч рублей от нашего региона, а также 2,5 млн рублей за второе место и 1,7 млн рублей за третьей.

Но и это еще не все. Накануне Фонд поддержки олимпийцев России презентовал медалистам автомобили. Известно, что Сергей Каменский получил белую BMW X3. Правда, не уточняется – одну или две. Все же наш спортсмен завоевал две медали. Вместе со стрелком в Москву прибыла и его группа поддержки – супруга Вера. Конечно, непосредственно на встречу с президентом она не попала, но дождалась своего супруга после официальной части мероприятия.

Сергей Каменский (на заднем плане) в Кремле (фото: скриншот видео с сайта kremlin.ru)

Также накануне в Кремле спортсменам были вручены государственные награды. По итогам Олимпиады Владимир Путин подписал указы о награждении атлетов. Так Сергей Каменский был удостоен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

- Еще раз от всей души поздравляю победителей и призёров Игр в Токио. Хотел бы выразить огромную благодарность вашим тренерам, наставникам, которые вели вас на долгом, многотрудном пути к олимпийским вершинам, вашим родным, безусловно, о которых сейчас – при награждении государственными наградами – вспоминали ваши товарищи по команде, родным, друзьям, чья поддержка помогала вам двигаться только вперёд – к заветному, самому важному для любого спортсмена олимпийскому пьедесталу. Для кого-то это было уже не впервые, это были не первые Олимпийские игры, не первые триумфы, но нет сомнений, что радость победы для вас так же пронзительна, как и у «золотых» дебютантов, - обратился к олимпийцам президент РФ.

Напомним, помимо участников Олимпиады, Владимир Путин намерен провести встречу с победителями и призерами Паралимпиады. Она должна состояться 14 сентября.

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