Сколько на Алтае безработных и много ли жителей заняты на удаленке

По данным на 1 января в регионе на учете по безработице состояло 36 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на удаленке остаются около тысячи человек, что намного меньше, чем год назад. Об этом, а также о том, сколько в регионе безработных во время пресс-конференции 13 сентября рассказала начальник краевого управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

Сколько безработных в Алтайском крае

По данным на 1 января 2021 года, в регионе на учете по безработице состояло 36 тысяч человек. В настоящее время этот показатель продолжает сокращаться, рынка труда и спроса восстанавливается, появляется спрос на рабочую силу.

– Зарегистрировано чуть более 17,5 тысячи безработных. Это хороший показатель, уровень безработицы составляет 1,6. То есть практически мы уже выходим на допандемийный уровень. Уверена, что к концу года эта ситуация у нас стабилизируется. Тем более, что сейчас неуклонно растет спрос на работников самых разных массовых профессий, – отметила Надежда Капура.

Она добавила, что, в частности, требуются высококвалифицированные работники, а также универсальные специалисты. По некоторым профессиям спрос в разы превышает предложение.

Вышли с дистанционки

Сейчас в основном дистанционно трудятся сотрудники финансовых, страховых организаций, а также компаний, занимающихся транспортировкой и хранением.

– В августе - октябре прошлого года у нас на дистанционной работе находилось 26-27 тысяч человек. Уже к концу года эта цифра значительно снизилась, сегодня мы наблюдаем чуть больше одной тысячи человек, которые работают удаленно, – говорит Надежда Капура, – Эта цифра уже на протяжении нескольких месяцев остается неизменной.

Массовый переход на дистанционную работу зафиксировали в прошлом году в пиковые периоды пандемии коронавируса, сейчас эпидобстановка в крае стабилизируется. Общее число заболевших коронавирусом в регионе превысило 73,5 тыс. человек. За минувшие сутки выявили 232 новых случая.

Напомним, ранее мы сообщали, что 44% представителей компаний из Алтайского края могут принять на работу кандидата, который пришел на собеседование в спортивном костюме. В исследовании также сказано, что 41% жителей Алтайского края предпочитает одеваться на собеседование в стиле smart casual. Он менее строгий, чем деловой, и позволяет носить кардиганы, футболки с небольшим вырезом.

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