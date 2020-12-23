Как пандемия повлияла на рынок труда Алтайского края и какую помощь получают безработные

С начала года в службу занятости обратились 93,8 тыс. человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В период пандемии в регионе выросло число безработных, однако им продолжают оказывать поддержку. О том, как именно жителям помогают трудоустроиться и на что они могут рассчитывать, во время онлайн-форума правительства региона сообщила Надежда Капура, начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения.

Под гнетом пандемии

С апреля 2020 года в регионе, как и в целом по стране, росло число обращений в службу занятости. Сейчас там зарегистрированы 36,2 тыс. безработных. Это на 4,4 тыс. человек меньше, чем максимальное значение (40,6%) в сентябре этого года.

Большинство потерявших работу ранее трудились в сфере обслуживания и торговли, гостиничном бизнесе или были ИП. Всего с начала года в службу занятости обратились 93,8 тыс. человек.

Помощь для безработных

Всем потерявшим работу выплачивают пособие. Кроме того, с апреля по сентябрь были предусмотрены повышенные меры социальной поддержки. Помимо увеличенного пособия по безработице были доплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка. Всего более 24 тыс. родителей получили повышенное пособие по безработице на 39,5 тысяч детей.

– В период реализации федеральных мер поддержки размер социальных выплат безработным гражданам в совокупности с доплатой на несовершеннолетних детей складывался выше, чем уровень заработной платы в некоторых видах экономической деятельности организаций, – подчеркнула начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения.

На бирже труда. Фото: Олег УКЛАДОВ

Она добавила, что главная задача для специалистов – помочь всем обратившимся найти работу. На конец года в базе данных краевой службы занятости около 20 тыс. различных вакансий. Перечень можно найти на портале «Работа в России». Список обновляются ежесуточно, там же можно разместить резюме. Все услуги специалисты оказывают бесплатно. Уточнить информацию и задать вопросы можно по телефону горячей линии: 8(3852) 555110.

Отметим, что при содействии специалистов центров занятости населения работу уже нашли 42,7 тыс. человек. Учиться начали 2,6 тыс. безработных, 1,1 тыс. старшего возраста, а также 550 женщин с маленькими детьми.

Выводят из тени

Количество людей, занятых в теневом секторе экономики Алтайского края, в сравнение с 2018 годам увеличилось на 13,6% и составило 292 тыс. человек. Всего в регионе неофициально трудятся 27,2% от общей численности работников.

Начиная с 2015 года, в крае проводят работу по ликвидации неформальной занятости. В крае из теневого сектора вывели около 150 тыс. трудовых отношений, в том числе за 11 месяцев 2020 года заключили трудовые договоры почти с 14 тыс. работниками. Предпринимательскую деятельность оформили около 1,8 тыс. ИП.

– А это, безусловно, обеспечивает социальные и трудовые гарантии нашим землякам, – сказала Надежда Капура.

Поиск работы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Планы на будущее

В 2021 году продолжат помогать людям, потерявшим работу, в краевом бюджете на эти цели предусмотрено 89,3 млн рублей. Правительство региона разрабатывает комплекс мер по восстановлению численности занятого населения на региональном рынке труда.

– Совместно с социальными партнерами, работодателями мы нацелены на восстановление к 4 кварталу 2021 года численности занятого населения до уровня 2019 года, – резюмировала Надежда Капура.

Напомним, в августе мы сообщали, что в период пандемии в Алтайском крае выросло число безработных, однако массовых увольнений не было. О том, какой ситуация на рынке труда была в это время и какую поддержку получали люди, лишившиеся источников дохода, можно прочитать здесь.

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