Можно и в спортивном костюме: 44% компаний на Алтае лояльны к внешнему виду соискателя

Строгий дресс-код предпочитают соискатели из сфер «банки, инвестиции, лизинг» Фото: Олег УКЛАДОВ

44% представителей компаний из Алтайского края могут принять на работу кандидата, который пришел на собеседование в спортивном костюме. Это выяснили специалисты служба исследований hh.ru.

В исследовании сказано, что 41% жителей Алтайского края предпочитает одеваться на собеседование в стиле smart casual. Он менее строгий, чем деловой, и позволяет носить кардиганы, футболки с небольшим вырезом, свитшоты, блузки, брюки-чинос или джинсы.

Еще 32% жителей региона выбирают casual, повседневный стиль с акцентом на удобство и практичность. Только 23% респондентов признались, что на интервью с работодателем предпочитают «деловую классику» – строгий брючный или юбочный костюм прямого кроя, платье-футляр.

Выяснилось, что больше всего неформальный стиль одежды любят сотрудники из сферы информационных технологий, а также рабочие. Строгий дресс-код предпочитают соискатели из сфер «банки, инвестиции, лизинг», «бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия», а также юристы.

– О том, что отношение к дресс-коду поменялось, и ему перестали придавать большое значение говорит тот факт, что 44% респондентов из Алтайского края согласились бы принять на работу человека, который пришел на собеседование в спортивной одежде, главное, чтобы она опрятно выглядела. Еще 24% заявили, что им все равно как соискатель одет, главное, чтобы он был профессионалом, – говорится в исследовании.

Только 23% опрошенных настаивают на том, что несоответствующая одежда может быть причиной отказа в приеме на работу, потому что это непрофессионально или же для работодателя принципиально, чтобы в офисе соблюдался дресс-код.

Напомним, ранее мы рассказывали о другом исследовании экспертов, которые выяснили, какие слова в деловой речи раздражают барнаульцев. Больше всего жителей регионов Сибири бесят слова «человечек», «засинкаться» (в английском сленге - ежедневная планерка, смысл - обсудить, договориться), «крайний» в значении последний и «менеджерить». В список раздражающих попали также такие словечки из делового сленга, как «вкусный» (если речь не о еде — вкусный дизайн, вкусная картинка и др.). Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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