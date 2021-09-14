Закурил... Новые перипетии в жизни барнаульского Казановы, покорявшего Бузову

Снимок, где брутальный сибирский красавчик обнимает ведущую, греет ему душу до сих пор Фото: из личного архива героя(ев) публикации

У барнаульца Олега Казанцева, бывшего участника проекта «Дом-2», запомнившегося зрителям как веселый кудрявый Казанова – очередной поворот в жизни. Олег задумал построить собственный дом с русской печкой и завести в Горном Алтае особую пасеку.

Напомним, несколько лет назад высокий блондин стал участником проекта «Дом-2», желая покорить сердце Ольги Бузовой. Не дождавшись взаимности, барнаулец особо не расстроился, тем не менее, снимок, где брутальный сибирский красавчик обнимает ведущую, греет ему душу до сих пор.

Недавно, когда Бузова приезжала в Барнаул, Казанова по старой памяти решил передать ей привет, но не тут-то было.

- Ее возил на мерседесе мой знакомый из клуба ретро-автомобилей, однако в райдере был указан пункт о молчании водителя, поэтому он не принял никакие приветы, - рассказывает Олег. - Но после Сергей поделился, что Ольга изменилась. Раньше, когда он ее возил, она была букой, а сейчас – вся на позитиве - счастливая, довольная.

А вот у самого Казановы, зашедшего на днях к нам в редакцию, вид был не очень радостный. 48-летний мужчина поделился, что впервые в жизни закурил. Связано это в том числе и с личными проблемами.

48-летний мужчина поделился, что впервые в жизни закурил Фото: Марина КОЧНЕВА

- Со мной трудно близким, - вздохнул поседевший Казанова. - Решили с супругой, с которой восемь лет жили в согласии, пожить раздельно.

Любовь, уверяет он, никуда не пропала, просто ему важно чувствовать себя главой семейства, а это сложно, когда живешь в квартире жены. Дом, построенный собственноручно, по его мнению, вернет энергию и добавит самоуважения. Также в числе планов Олега Казанцева - бортевая пасека.

- Такие древние пасеки есть только в Башкирии, - рассказывает Казанова, - это когда ульи выдалбливаются в толстых деревьях, которые я уже приготовил. Установим их в саду моего знакомого и будем получать самый полезный мед.

Еще одна важная цель Казановы на ближайший год - найти деда, чтобы не быть Иваном, не помнящим родства.

Ну а пока эпатажный герой временно живет в родительском доме, в отдельном помещении. В теплице бродят восемь кур и три цыпленка. А сам Казанова по традиции занимается заготовкой березового сока, иван-чая и личным подсобным хозяйством.

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