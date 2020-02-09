Казанова поменял «Дом-2» на «Дом-22»

Каких только поворотов не бывает в людских судьбах. Взять 46-летнего Олега Казанцева. Когда-то кудрявый и улыбчивый танцор ездил на шоу «Дом-2» и зажег там по полной, запомнившись как харизматичный Казанова. А спустя 12 лет наш герой с молитвой собирает и продает Иван-чай, разводит пчел и увлекается ведической культурой.

Главной причиной кардинальных перемен, по словам Олега, стала его вторая жена Вера.

- Во всем, что происходит с мужчиной, надо искать женщину, - считает Казанцев. - Именно они делают нас такими, какие мы есть. С ними мы открываем новые миры.

Мечтал о Бузовой

Напомним, что 12 лет назад энергичный барнаулец рванул в «Дом-2», мечтая об отношениях с Ольгой Бузовой, но, к его сожалению, так и протанцевал в одиночку.

- Она не выбрала меня, уехав на учебу, – вздыхает Казанцев. Он уверен, что именно женщина выбирает мужчину, позволяя добиваться ее.

Участие в съемках долгоиграющего шоу, по его словам, было очень интересным опытом, эмоции зашкаливали.

- Я поехал туда в 34 года, когда были нервные переживания, - вспоминает собеседник.- Мой бизнес (сеть магазинов игрушек) стали вытеснять крупные воротилы, с женой не было полного взаимопонимания. Тогда я продал недвижимость, подписал Светлане дарственную и рванул в Москву. Кстати, на кастинге в «Дом-2» я честно указал в анкете, что женат, что есть дочь Ева. Поэтому мне шеф-редакторы сразу намекнули, что долго я в проекте не продержусь.

Прощай, ночные танцы

Олег Казанцев: Наверно, тот Казанова из «Дома-2» наблюдает за мной нынешним со стороны и ждет своего часа...Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня бывший Казанова так увлечен ведической культурой, что простился с ночными клубами, где недавно азартно танцевал, отказался от алкоголя, чтит семейные ценности. Признался, что пробовал в этом году курить, выкурил, как шаман, несколько пачек и тут же бросил .

- Ну, а как насчет любвеобильности? - не удержались мы от вопроса.

- Да, было в молодости, мама говорит: «В деда пошел, такой же кудрявый, азартный». Дед у меня был партийным работником, электростанцию в селе восстанавливал… Пять раз женат был, - улыбается недавний дамский угодник. - Но когда ты встречаешь гармоничные отношения, как у меня с Верой, никакая другая женщина не нужна.

Кстати, Олег считает, что любая связь между мужчиной и женщиной остается на всю жизнь.

- Мысли, которые посылаешь, могут отражаться на человеке, с которым ты когда-то был, - заметил Казанцев. - Поэтому я стараюсь думать о всех женщинах, с которыми встречался, хорошо.

В порыве приближения к славянским корням, Олег и Вера даже сожгли все ее джинсы, считая, что они вредят женской энергетике.

Волшебный Иван-чай

Улыбчивого Олега Саныча (как он сейчас себя называет) сегодня можно увидеть на народных праздниках, угощающего Иван-чаем из самовара.

- Чай у меня волшебный, - без лишней скромности говорит Олег. - Я собираю его с молитвой, обращаясь к земле-матери.

На закваске от Иван-чая в их семье даже хлеб пекут. А в прошлом году, по совету Веры, Олег стал заниматься пасекой.

В автографе редакции "Комсомолки" Олег написал: "Дом-22" - мы есть любовь!!!"Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Мне очень это нравится, как и чай собирать, как веники заготавливать, - говорит умиротворенный экс-Казанова.

Свой новый житейский проект он называет «Дом-22».

- Если в том доме лозунг: «Построй свою любовь», то здесь: «Мы есть любовь», - объяснил Казанцев. - А «22» – это Алтайский край.

При всей благообразности, стремление к эпатажу у Олега все равно прорывается, куда ж его спрячешь? Чего стоит розовая «Волга», на которой он подкатил к редакции. Ретро-машину он перекрасил - была бежевой. А в Нижнем Новгороде его ждет купленный на день рождения голубой горбатый «Запорожец». Подумывает Казанцев весной поехать на нем по Руси, вещая про свое путешествие на Ютубе, и напевая песню про волшебника в голубом вертолете.

- Наверно, тот Казанова из «Дома-2» наблюдает за мной нынешним со стороны и ждет своего часа, - философски предположил Олег. – Чтобы потом проявиться на более высоком уровне. Может быть, даже в путешествии на «Запорожце» или совсем скоро на празднике весеннего равноденствия. И не для показухи, а для объединения людей.

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