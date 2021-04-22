Баня, пасека, березовый сок. Как сейчас живет эпатажный Казанова из Барнаула, покорявший Бузову

Олег Казанцев Фото: Марина КОЧНЕВА

У 47-летнего Олега Казанцева, бывшего участника проекта «Дом-2», запомнившегося зрителям как эффектный Казанова – очередной интересный поворот в жизни. Неугомонный барнаулец теперь не только разводит пчел и собирает Иван-чай, но и устроился банщиком в Гоньбинские бани.

Напомним, что 13 лет назад высокий блондин отправился в «Дом-2» завоевывать сердце Ольги Бузовой. К счастью для Казановы, ведущая не ответила ему взаимностью, теперь он живет в любви и согласии с любимой женой, вспоминая о своем опыте в долгоиграющем шоу не так уж и часто.

- Хотя недавно Бузова приснилась, - улыбается Олег. - Утром я даже отправил ей в инстаграме нашу совместную фотографию - я тогда нарисовал ей картину с солнцем у которого вместо глаз две буквы – О (Олег и Ольга).

К счастью для Казановы, ведущая не ответила ему взаимностью Фото: Личный архив

Нынешняя подруга Вера, по словам симпатичного дамского угодника, человек мудрый и гармоничный, ревностью к прошлым его эпопеям и играм не страдает.

Благодаря Вере, кстати, Казанцев всерьез увлекся ведической культурой, даже славянский хлеб на закваске научился готовить. Да и не только хлеб. Чего стоит его квас на березовом соке, который увлеченный здоровым образом жизни богатырь сейчас заготавливает.

Прошлым летом Олег Саныч (как он себя называет) заселился в маленький пустующий домик в селе Демино Первомайского района.

- Это такая деревня, где много нежилых домов, купленных в свое время при обналичивании материнского капитала, - рассказывает экспериментатор. - Я с согласия бабушки-владелицы заселялся на время в один из них.

Вместе с Казановой на подворье заселились 15 пчелосемей, 10 гусей, 10 уток и 10 куриц. В инстаграм Олега есть видео, где утром он, как вожак, ведет гусей и уток к воде.

- Вечером кричал им: «тега-тега и» они со мной послушно шли домой, - улыбается собеседник, - тоже интересная наука, как и пчеловодство.

Пасечник из Казанова получился активный, несмотря на малый опыт. Он даже в ревизионной комиссии союза пчеловодов сегодня состоит, где воюет против опасных гербицидов, которыми фермеры обрабатывают поля.

И вот теперь новый «легкий пар» в жизни энергичного мужчины. Ради профессии банщика Казанова даже на время расстался со своей шикарной шевелюрой и изучил банную науку.

- Баня с хорошим веником - это же лечебница, - рассуждает наш герой. - А если после этого еще Иван-чай попить, то, как заново родиться!

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