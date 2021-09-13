Какие «тяжелые выводы» сделал глава Минздрава Михаил Мурашко во время визита в Барнаул

Министр посмотрел, как в краевой столице модернизируют первичное звено системы здравоохранения Фото: Виталий БАРАБАШ

11 сентября в Барнаул прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В столице Алтайского края он побывал в нескольких медучреждениях, а также обсудил вопросы реализации нацпроектов. Глава ведомства рассказал об итогах визита, а также поделился «тяжелыми выводами».

Нужно меньше пить

Глава Минздрава России посетил краевой наркологический диспансер и подчеркнул важность борьбы с алкоголизмом. Михаил Мурашко обратил внимание на негативный эффект влияния спиртного.

– Мы видим, что где-то 5,3% смертей, по статистике, сопряжено с алкоголем, и наркологическая служба и формирование профилактического направления является особо актуальным направлением, – сказал министр.

При этом он отметил, что за последнее десятилетие объем потребления алкоголя в России заметно снизился, но в прошлом году эта динамика замедлилась.

– За последнее десятилетие объем потребления алкоголя снизился где-то с 15 литров до 9,1 в пересчете на этанол, но 2020 год, к сожалению, нам дальнейшей динамики пока не дал. Эта цифра остановилась на уровне 2019 года. Мы видим, что именно направление по профилактике алкоголизма, сокращения объема его потребления – наиболее простой и эффективный метод сохранения здоровья, – сказал Михаил Мурашко.

В поликлинике. Фото: Виталий БАРАБАШ

Важность цифровизации

Министр также посмотрел, как в краевой столице модернизируют первичное звено системы здравоохранения. В частности, он посетил городскую поликлинику №9, где обратил внимание на проект дистанционного мониторинга артериального давления. Современные аппараты передают данные врачам через информационную систему, что очень удобно.

– Доктора констатируют: у тех пациентов, которые используют такой мониторинг и педантично принимают лекарственные препараты, удается фактически избежать острых состояний, – говорит глава российского минздрава. – То есть как раз решить задачу и добиться стабилизации состояния пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, стабилизации течения заболевания, исключить обострения и минимизировать острые состояния, инвалидности и так далее. Вот это направление работы в поликлинике является тем идеальным результатом, к которому мы должны идти. Актуальная задача - распространить этот опыт работы на всю страну.

Кроме того, Мурашко подчеркнул преимущества углубленного диспансерного обследования.

– Задача медицинских работников - провести обследование в течение одного дня, за один визит. Плюс уже началась вакцинация против гриппа и продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Все это также необходимо организовать компактно и удобно для пациента. Особое внимание, в том числе и сегодня, было уделено информационным системам. Их задача - не просто собирать статистику. Они помогают отслеживать заболеваемость по поликлинике или участку, формировать рейтинги, обрабатывать достаточно большой объем данных, – сказал Мурашко.

Михаил Мурашко в Барнауле Фото: Виталий БАРАБАШ

«Приходишь к тяжелым выводам»

Подводя итоги визита в краевой кардиологический диспансер, глава профильного ведомства оценил достойную материально-техническую базу. Однако его расстроило, что не все пациенты выполняют рекомендации врачей.

– Когда общаешься с пациентами, то приходишь к тяжелым выводам. У пациентов в возрасте 55-65 лет нет привычки следить за своим здоровьем, они не проходят диспансеризацию. Зная о риске при поставленном диагнозе артериальная гипертония, не принимают препараты и не контролируют регулярно давление. Именно это привело сюда большинство людей. Наша основная задача - найти общий язык с пациентом, чтобы рекомендация врача стала для него тем советом, который спасет жизнь. Важно, чтобы пациент слышал и доверял врачу, - подчеркнул министр.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ближайшие годы в Барнауле будут работать три новые поликлиники. Они появятся в Центральном и Индустриальном районах. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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