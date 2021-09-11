Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыл в Алтайский край

Кроме того, в ходе рабочей встречи с Виктором Томенко будут обсуждаться вопросы реализации в Алтайском крае нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» Фото: Минздрав Алтайского края

В субботу, 11 сентября, в Барнаул прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает профильное ведомства региона.

– Во время рабочей поездки Михаил Мурашко вместе с губернатором Виктором Томенко и министром здравоохранения края Дмитрием Поповым побывают в медицинских объектах в Нагорной части Барнаула, в том числе в Алтайском краевом онкологическом диспансере, – отметили в минздраве региона.

Также планируется посещение барнаульских поликлиник и Алтайского краевого кардиологического диспансера. Позднее в правительстве края пройдет торжественная церемония, в ходе которой Мурашко вручит государственные награды медицинским работникам.

Кроме того, в ходе рабочей встречи с Виктором Томенко будут обсуждаться вопросы реализации в Алтайском крае нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», а также результаты программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».