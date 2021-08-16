Мощные и современные: три новые поликлиники появятся в Барнауле

Готовность объекта составляет около 45%. Фото: Константин Санталов

В ближайшие годы в Барнауле будут работать три новые поликлиники. Они появятся в Центральном и Индустриальном районах. Об этом 13 августа на стройплощадке нового здания городской поликлиники №14 говорили губернатор Алтайского края Виктор Томенко, представители регионального минздрава и власти краевой столицы.

Вместит всех желающих

В краевой столице продолжается строительство нового здания городской поликлиники на улице Лазурной, 46. Работы планируют завершить в конце 2022 года. За этим медучреждением будут закреплены жители Индустриального района, самого густонаселенного в краевой столице. Мощность новой составит поликлиники 900 посещений в смену, работа планируется в две смены.

На месте строительства Фото: Константин Санталов

Сейчас поликлиника № 14 ютится в пяти разных приспособленных помещениях, что неудобно для пациентов. Например, детское отделение работает в отдельном здании, но, там же находятся женская консультация, кабинеты УЗИ, дневные стационары, отделение лучевой диагностики.

– Строительство существенно увеличит пропускную способность медучреждения. Это будет первое типовое здание для поликлиники в Барнауле, самое мощное в крае. Здесь расположится вся участковая служба, будут работать узкие специалисты и диагностическая служба - можно будет пройти все обследования, - сказал Дмитрий Попов, министр здравоохранения края.

Только с октября 2020 года численность прикрепленных к поликлинике пациентов увеличилась со 100 до 105 тысяч человек, поэтому появление вместительного здания крайне актуально.

Что будет в поликлинике

Дмитрий Денисов, главврач городской поликлиники №14 Барнаула, добавил, что в новом здании смогут разместиться все специалисты взрослой поликлиники. После переезда в другое здание административного персонала и женской консультации освободятся помещения для педиатров, а также узких специалистов в уже действующей детской поликлинике.

Новая поликлиника Фото: Константин Санталов

Стоимость поликлиники вместе с оборудованием составляет около 1,3 млрд рублей. Сейчас специалисты занимаются прокладкой внутренних и наружных инженерных сетей, также они проводят общестроительные работы (фасад, кровля и прочее). Готовность объекта составляет около 45%.

На первом этаже поликлиники будут находиться регистрационное и диагностическое отделения, а также травматология и женская консультация с отдельными входами. На втором – терапевтическое отделение, на третьем – узкие специалисты, а четвертом и пятом этажах – административные отделения и дневной стационар на 40 коек.

Новая поликлиника Фото: Константин Санталов

Другие объекты

На встрече Дмитрий Попов отметил, что до конца 2025 года в Барнауле построят еще две поликлиники - в Индустриальном и Центральном районах.

– Мы рассматриваем возможность строительства в Индустриальном районе новой поликлиники №9 на 900 посещений в смену. Тем самым серьезно разгрузим этот быстроразвивающийся район Также рассматриваем строительство поликлиники еще в одном районе - Центральном, на земельном участке медицинского кластера на Змеиногорском тракте. Все это входит в программу «Модернизации первичного звена здравоохранения Алтайского края». Это позволит решить проблемы по доступности медпомощи, – резюмировал Дмитрий Попов.