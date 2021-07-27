Отец призера Олимпиады Сергея Каменского: «Я от радости прыгал на диване!»

Сергей Каменский со своим отцом Игорем Владимировичем Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 27 июля, алтайский стрелок Сергей Каменский в паре с Юлией Каримовой из Ижевска стал призером Олимпийских игр в Токио.

Наш спортсмен завоевал «бронзу» среди смешанных команд в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Сразу после последнего выстрела «Комсомолка» созвонилась с отцом бийского стрелка и по совместительству его тренером Игорем Каменским. Он следил за выступлением своего сына из дома.

- Дай бог не последняя медаль! Я прыгал на диване от радости, - признается Игорь Владимирович. - Смотрел сейчас трансляцию, аж ладошки вспотели, так болели за ребят.

Сергей и Юлия довольно уверенно шли на протяжении всего дня. В первой квалификации они заняли шестое место, пропустив вперед еще одну российскую пару – Владимира Масленникова и Анастасию Галашину. Во втором отборочном этапе, где должно было стать ясно кто будет бороться за «золото», а кто за третье место, тандем Каменский-Каримова продемонстрировал четвертый результат, тем самым, добившись права поспорить за «бронзу». Причем наши ребята смогли обойти даже своих принципиальных соперников – команду из Венгрии – Пени Иштван и Эстер Месарош. На недавнем Кубке мира они стали чемпионами, а в этот раз оказались без места на пьедестале почета.

- Пени очень сильный стрелок. Но самое интересное, что Сережа с Юлией обошли первую российскую пару – Галашину и Масленникова на одну десятую. Можно сказать, что этим они вырвали себе участие в финале, - продолжает Игорь Каменский. – Да, у наших в начале был небольшой срыв после двух побед, но Сережа Круглов (тренер сборной – прим. ред.) вовремя вмешался. Все он правильно сделал. Так что все нормально. Я думаю, они были сегодня уверены в себе.

Причем если команду Венгрии изначально можно было считать ближайшим соперником, то корейцы, с которыми пришлось бороться за «бронзу», оказались темными лошадками.

- Борьба была нешуточная, все-таки корейцы тоже сильные. По-моему наши ребята с ними раньше нигде не пересекались. Вплотную точно не было, - говорит тренер бийского стрелка.

Пока шел разговор, вторая линия Игоря Каменского буквально разрывалась – желающих поздравить с победой было неимоверное количество.

- Как-то надо будет сегодня отметить медаль, - радуется он. – Созвонюсь с друзьями, поделюсь свое радостью. Вторая Олимпиада и вторая медаль – это неплохо. Хотя бы даже бронзовая. Но ведь они же в этой дисциплине впервые стреляют. К «золоту», конечно, нельзя приравнивать, «бронза» есть «бронза», но, тем не менее, это хороший результат. Короче, эмоции перехлестывают. Как гора с плеч упала. Такое напряжение с утра было! Теперь можно выдохнуть!

Напомним, в своем первом выступлении на Олимпийских играх в Токио стрелок из Бийска Сергей Каменский - стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров - стал только десятым. Причем в этой же дисциплине на играх в Рио-2016 он был лишь 16-м.

Впереди у Сергея Каменского еще одно упражнение - стрельба из пневматической винтовки из трех положений с 50 метров. На предыдущей Олимпиаде он завоевал «серебро».

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