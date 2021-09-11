Жительница Алтая потеряла более 1 млн рублей, когда хотела обменять доллары

Женщина хранила деньги, полученные от продажи земельного участка Фото: Олег УКЛАДОВ

64-летняя жительница Турочакского района Республики Алтай попалась на уловку мошенника и потеряла более 1 млн рублей, когда хотела обменять доллары, сообщает региональное управление МВД.

Женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Ранее сельчанка положила на свой сберегательный счет деньги от продажи земельного участка, более миллиона рублей. Кроме того, на валютном счете хранились 600 долларов, которые со временем женщина планировала перевести в российскую валюту, чем и решил воспользоваться мошенник.

Лжесотрудник банка предложил мгновенную конвертацию долларов и их перевод на счет сельчанки. Для этого женщина должна была сообщить коды и пароли, пришедшие ей на телефон. Доверчивая сельчанина согласилась и дала мошеннику возможность войти в свой личный кабинет.

– Сразу поcле этого потерпевшая получила СМС о списании с ее счета 1,1 млн рублей, а лжесотрудник банка незамедлительно прервал разговор и больше на связь не выходил, – отметили в МВД.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

– Полицейские в очередной раз предупреждают об участившихся случаях мошенничества, совершенных лжеработниками банков. В случае поступления таких звонков стоит немедленно прервать разговор и самостоятельно перезвонить в банк по номеру, указанному на карте, либо уточнить информацию в ходе личного визита в отделение банка, – резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали о другой жертве мошенников. 56-летняя сотрудница одной из больниц Барнаула поверила мужчине с сайта знакомств, который представился военным врачом из Техаса. Женщина взяла кредит и перевела ему более 1 млн рублей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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