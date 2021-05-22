Жительница Алтайского края сделала 150 переводов мошенникам и потеряла почти 4 млн рублей

Сначала женщина перевела 200 тысяч рублей на 12 абонентских номеров, потом оформила кредит на сумму более 550 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Мошенники обманули 51-летнюю жительницу Камня-на-Оби. Десять дней доверчивая горожанка перечисляла крупные суммы незнакомцам, которые звонили ей с различных номеров, представляясь сотрудниками банков и следователями. Всего за десять дней она потеряла 3,7 млн рублей, сделав 150 переводов, сообщили в региональном управлении МВД.

Все началось с того, что женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и поинтересовался, не переводила ли она деньги с банковской карты. Потом он сказал, что мошенники пытались похитить с ее счета деньги, поэтому банк передает эти сведения в следственные органы. Вскоре женщине стали поступать звонки якобы от следователей, которые подтвердили, что нужно следовать указаниям работников банка.

– В ходе дальнейших многочисленных телефонных разговоров женщину путем обмана убедили снять сбережения и перевести их на счета, которые злоумышленники именовали резервными ячейками, – добавили в ведомстве.

Сначала женщина перевела 200 тысяч рублей на 12 абонентских номеров, потом оформила кредит на сумму более 550 тысяч рублей, 470 из которых перевела на 32 номера телефона, затем 100 тысяч рублей – на шесть мобильных номеров.

Но и на этом все не закончилось: через три дня при очередном разговоре с мошенниками женщина сняла со своих банковских счетов 1 030 000 рублей, которые тут же перечислила на 35 номеров. Неизвестные пообещали направить менеджера для оформления документов по созданию новых счетов, на которые все деньги.

– Женщина продолжала верить. Через день все повторилось. Ей снова позвонили лжебанкиры и попросили перевести деньги еще с трех счетов, что она и сделала, на этот раз перечислив более 1 340 000 тысяч рублей еще на 45 мобильных телефонов, – рассказали в МВД.

На следующий день горожанка подала заявки на оформление кредитов в двух банках. Один в этот же день одобрил сумму в 300 тысяч рублей. Деньги она сразу перевела на десять номеров телефонов. Через два дня она поехала во второй банк, где оформила кредит на сумму более 250 тысяч рублей и сразу же перевела их еще на девять номеров.

Только через десять дней доверчивая женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

– Ни при каких обстоятельствах нельзя совершать банковские операции, если вам позвонили неизвестные и предлагают перечислить финансы на другие счета под предлогом их «сохранения и безопасности» и при этом предлагают определенный алгоритм действий. Абоненты чаще всего представляются сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками банковской сферы, – напомнили в ведомстве.

Ранее мы сообщали о том, что в Барнауле 53-летняя женщина через интернет познакомилась с иностранцем, который влюбил ее в себя и обманул. Хитрый ловелас не только разбил сердце доверчивой горожанки, но и смог выманить у нее более миллиона рублей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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