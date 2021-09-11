Много ли жителей Алтая пьют и как можно побороть вредную привычку

В целом за последние три года показатель заболеваемости алкоголизмом в Алтайском крае уменьшился на 7% Фото: Олег УКЛАДОВ

11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. В минздраве Алтайского края рассказали о том, много ли жителей региона пьют и как врачи помогают избавиться от этой вредной привычки.

Кто в зоне риска

– Как и в большинстве субъектов, в Алтайском крае наркологическая ситуация, связанная с употреблением алкоголя, несмотря на тенденцию к стабилизации остается неблагополучной и представляет опасность для здоровья населения. В структуре наркологических расстройств в крае преобладают алкогольные расстройства, – отмечают в минздраве региона.

В целом за последние три года показатель заболеваемости алкоголизмом в Алтайском крае уменьшился на 7%, с 1176 на 100 тысяч населения в 2018 году до 1092 на 100 тысяч населения в 2020 году.

Чаще всего алкоголем злоупотребялют люди в возрасте от 40 до 59 лет – 53,5%, от 20 до 39 лет – 41,4%. женщины составляют 20% от общего числа больных.

– Особую тревогу у врачей вызывает распространенность употребления алкогольных напитков среди подростков. Молодые организмы достаточно быстро привыкают к алкоголю. Сегодня возраст начала употребления алкоголя снизился до 13-14 лет, – подчеркнули медики.

Готовы помочь

В Алтайском крае работают наркологические диспансеры в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Заринске, а также 60 наркологических кабинетов в различных краевых медорганизациях.

С больными алкоголизмом работают много специалистов: врачи психиатры-наркологи, психотерапевты, медицинские психологи, социальные работники. В минздраве подчеркивают, что подход строго индивидуальный, включая и лечение анонимно.

В 2020 году в стационаре пролечили свыше 3,8 тыс. человек с алкоголизмом и более тысячи с алкогольными психозами. Также у жителей есть возможность пройти лечение в дневном стационаре на анонимных условиях амбулаторно.

– Для достижения стойкой ремиссии необходимо устранить причину зависимости. Успех от лечения зависит от желания пациента, его мотивации к ведению здорового, трезвого образа жизни. Лечение обязательно должно быть комплексным, сочетая в себе и медицинские и психотерапевтические методы, – сообщают специалисты.

На базе Алтайского краевого наркологического диспансера работают психотерапевтические группы. Кроме того, в краевом наркодиспансере есть «телефон доверия» – 63-61-15.

Напомним, ранее мы сообщали, что Алтайский край занял 52 место среди 83 регионов России по уровню употребления алкоголя. Счет идет от самых трезвых, то есть первое место – это самый непьющий субъект, а на последнем – тот, где алкоголем любят злоупотреблять. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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