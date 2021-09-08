«Отравили насмерть хороших парней». В Барнауле задержали продавцов суррогатного алкоголя

Во время обыска изъяли около 6 тысяч бутылок и почти 30 канистр контрафакта Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полицейские задержали двух ранее судимых «гастролеров» из Рязани, которых подозревают в реализации контрафактного алкоголя. Как сообщает « РЕН-ТВ», у задержанных имелся целый склад с опасным алкоголем. Во время обыска изъяли около 6 тысяч бутылок и почти 30 канистр контрафакта.

В рамках уголовного дела арестованы еще несколько подозреваемых, у которых хранились тысячи бутылок с «неясным» алкоголем. По информации пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю, следственно-оперативные мероприятия по этому уголовному делу продолжаются.

Напомним, что в конце июля-начале августа в крае похоронили шестерых человек, скончавшихся от метилового спирта. Четверо из них (двое 21-летних молодых людей, а также мужчины 45 и 38 лет) покупали коньяк на розлив, по 500 рублей за литр.

- Мы до сих пор в шоке от этого случая, - рассказал корреспонденту КП- Барнаул Александр, житель поселка Бобровка, где скончались молодые парни.

По словам Александра, погибшие ребята были футболистами, спиртным не увлекались.

- Отравили насмерть хороших парней. У товарища умерла мама, они купили коньяк, пришли его поддержать, и в итоге смертельно отравились. Девушка с ними сидела, но она запивала это зелье. В итоге, пошли черные круги перед глазами, но медикам удалось её спасти, - рассказывает местный житель.

Еще одна смертельная история произошла 8 августа в Усть-Калманском районе. Компания отмечала день рождения с алкоголем, купленным в Барнауле. После торжества нескольких человек госпитализировали в больницу, одна из женщин скончалась… Еще один гость умер, вернувшись в Барнаул.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц). В данный момент продолжается сбор доказательств, выясняются все обстоятельства преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть жителей Алтайского края могли насмерть отравиться «паленым» казахским коньяком

Следком возбудил уголовное дело (подробнее)