Алтайский край не вошел в число самых пьющих регионов, но и не отличился трезвенностью

По распространенности алкоголизма регион на 25% превышает общероссийские показатели. Фото: pixabay.com

Алтайский край занял 52 место среди 83 регионов России по уровню употребления алкоголя. Счет идет от самых трезвых, то есть первое место – это самый непьющий субъект, а на последнем – тот, где алкоголем любят злоупотреблять. Об этом рассказала главный врач Алтайского краевого наркологического диспансера Татьяна Муранова во время пресс-конференции 14 декабря.

В целом, в Алтайском крае ситуация с алкоголизмом печальная. По словам Татьяны Мурановой, по распространенности алкоголизма регион на 25% превышает общероссийские показатели. Также не радуют цифры в рейтинге по медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения. Каждый год проходит 30 тысяч медосвидетельствований, 25 из которых подтверждают факт состояния алкогольного опьянения. В этом плане Алтайский край занимает третье место по России.

Cпециалист обратила внимание, что Алтайский край - "хорошо пьющий" регион.