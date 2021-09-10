Почти 20 лет колонии получил педофил из Республики Алтай

Обвиняемый еще может оспорить приговор суда Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай 48-летний мужчина получил почти 20 лет колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней племянницы.

За последнее время в СМИ все чаще стали появляться жуткие истории, рассказывающие о том, как от рук педофилов страдали и даже погибали дети. И вот очередная трагедия произошла на Алтае: 48-летнего жителя Онгудайского района обвинили в насилие в отношении девятилетней племянницы. Подробности рассказали в Следственном управлении СК РФ по Республике Алтай.

- Осенью 2015 года в одном из населенных пунктов Онгудайского района мужчина неоднократно совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней племянницы, в результате чего малолетней девочке были причинены моральный вред и физическая боль, - говорят в ведомстве.

Потерпевшая пережила настоящий ужас. Из-за стресса она ни с кем не могла поделиться переживаниями и не могла рассказать, что с ней произошло. Однако спустя некоторое время о насилии узнал ее дедушка. Именно он заявил о случившемся в правоохранительные органы. Следователи в свою очередь оперативно отреагировали, возбудили уголовное дело и заключили подозреваемого под стражу.

Во время расследования выяснилось, что ранее мужчина уже неоднократно был судим. В том числе в его личном деле уже есть доказанный факт совершенного преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Отбыв срок, педофил снова пошел на преступление. Впрочем, свою вину он так и не признал, но следователи смогли доказать четыре эпизода противоправных действий в отношении малолетней племянницы.

Суд принял все доказательства и признал 48-летнего мужчину виновным. Ему назначили 19 лет 10 месяцев колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу и его можно обжаловать.

Напомним, в январе этого года в Алтайском крае осудили 20-летнего парня, который надругался над двумя братьями: одному из них было восемь лет, другому девять. Инцидент произошел летом 2020-го. Молодой человек приехал в гости к бывшей сожительнице своего брата, чтобы помочь ей по хозяйству. После завершения работы она предложила ему сходить в баню, а он в свою очередь позвал в парилку ее сыновей. Там—то он и совершил с ними развратные действия. О том, что с ними произошло, мальчишки рассказали матери на следующий день. Извращенца задержали, а он не стал отпираться и сразу во всем сознался. Суд назначил ему 14 лет колонии строгого режима.

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