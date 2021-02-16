На Алтае "банда" педофилов восемь лет растлевала мальчиков

Дмитрий. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Барнауле будут судить педофилов, которые насиловали маленьких мальчиков на протяжении восьми лет. В составе "банды" было шесть человек, главарем являлся 33-летний Дмитрий. Собственно, он был единственный, у кого экспертиза показала педофилию как расстройство.

Главный растлитель

На вид Дмитрий - маленький, щуплый и рыжий. В Алтайский край он приехал из Казахстана, еще будучи ребенком - вместе с мамой и бабушкой. Когда вырос, начал работать разнорабочим на стройках. Какое-то время жил в семье своего крестного, 11-летний сын которого и стал его первой жертвой.

Тогда, в 2014 году мужчина взял своего сына и 26-летнего крестника Дмитрия на шабашку в соседнюю деревню. Мальчик днем играл с детьми, взрослые работали допоздна, а потом шли в ларек за алкоголем. Во время одной из таких пьянок ребенок оказался в одной кровати с Дмитрием - просто прилег рядом с человеком, которому доверял, а тот начал его трогать. Мальчик ничего не рассказывал взрослым, видимо, считал это все нормальным или игрой. Их «отношения» с Дмитрием продолжались около двух лет. Как знать, сколько бы это еще тянулось, но после смерти матери мальчика забрали в детдом, так как отец сильно пил….

Беспризорники

После этого Дмитрий стал знакомиться с детьми из неблагополучных семей. Пока их родители пили, он брал их под свое заботливое «крылышко». Либо сближался со взрослыми настолько, что они начинали доверять ему своих детей. А потом растлевал их, более того, возил к своим дружкам. Кстати, Дмитрий нередко брал за это со своих друзей-подельников деньги. Дети никому ничего не рассказывали.

Один из педофилов, самый старший (62 года), жил в двухэтажке недалеко от проспекта Ленина. Говорят, когда к нему пришли с обыском, в квартире было невозможно что-то найти из-за гор мусора, и лишь два старых обезумевших попугая орали на всю квартиру, словно их тоже надо было спасать.

У Дмитрия были «любовные» отношения с хозяином квартиры, некоторое время они даже жили вместе. Туда же он приводил и детей. Однажды к ним в гости пришел Кирилл (имя изменено).

- Я встретил его на улице, он был грязный, рассказал, что родители пьют и за ним не присматривают. Я позвал его на квартиру, чтобы накормить и помыть. После того, как я его покормил, мы сидели в зале, у меня возникло влечение к мальчику, и я начал его гладить.., - цитирует слова Дмитрия источник «Комсомолки», близкий к следствию.

Шесть жертв

Дмитрий возил детей к разным знакомым. Они пили алкоголь, а потом шли спать, иногда он просил приехавшего с ним мальчика оказать услугу «дяде». Все это делалось с помощью уговоров или же денег – беспризорники велись на небольшие деньги и делали то, о чем их просят.

- Всего пострадало шесть мальчиков в возрасте от 9 до 16 лет, - сообщает региональный следственный комитет.

Педофилов вычислили случайно, оперативникам стало известно об одном из потерпевших, через него вышли на этого Дмитрия, а тот уже сдал подельников. Он, кстати, заключил досудебное соглашение, надеясь, что за это ему серьезно скостят срок.

- Вину обвиняемый признал полностью, в полном объёме выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве. После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - пишет краевая прокуратура.

Сейчас все члены "банды" сидят в СИЗО. Надо ли говорить, что отношение других заключенных к ним соответствующее. Говорят, Дима не понимает, за что сокамерники с ним так – все ведь было по согласию, по любви…

В настоящее время дело направлено в Октябрьский районный суд.