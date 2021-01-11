Дирижер, воспитательница из детского сада – педофилы привыкли прятать своих демонов за неприметными фасадами обычной жизни. Или, к примеру, ты жмешь руку отцу троих детей, он хороший мужик, если не знать, что его «порно» - это переписка с маленькими девочками.Скрытое влечениеНа момент, когда вскрылись темные страсти этого мужчины, ему было около 30 лет. Маленьким девочкам он отправлял «дикпики» (фото полового органа), пока был на работе. Дома, вероятно, было просто некогда – там жена и дети. Кстати, работал мужчина механиком в транспортной компании, посмотришь на него и ни за что не подумаешь, что он может подобным заниматься.- Он зарегистрировался в одной из социальных сетей под вымышленным именем, переписывался с маленькими девочками на темы сексуального характера, высылал фотографии своих половых органов и изображения порнографического характера, - рассказал руководитель второго следственного отделения четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю Кирилл Артамонов.Дети, с которыми он вел переписку, жили в разных регионах - пять из них в Алтайском крае, трое в Новосибирской области, еще четверо в Челябинской области. Ему дали шесть лет колонии.Сейчас в Алтайском крае расследуется четыре уголовных дела, по которым потерпевшими признаны 42 ребенка возрастом от 6 до 14 лет. И это данные только за 9 месяцев этого года.- За последние годы таких преступлений стало гораздо больше. Сейчас практически у каждого ребенка есть телефон, они регистрируются в социальных сетях, хотя там есть ограничения по возрасту. Многие дети годами ничего не рассказывают родителям. Мы выявляем их, изучая переписку, когда она попадает к нам в руки, - говорит Артамонов.Неуловимый растлительЕще один фигурант уголовного дела - выпускник алтайского института культуры. Мужчина переписывался с детьми около десяти лет. Он разводил их на интимные фотографии, предлагая поучаствовать в игре.- Они все действуют примерно по одной схеме: предлагают выполнить задания, которые заключаются в том, чтобы показать часть своего тела, с каждым разом заходя все дальше и дальше. В качестве приза предлагается вознаграждение: айфон, деньги, собачки, - рассказывает следователь.Это может длиться долго, педофилы коварны, медленно втираются в доверие, способы получить желаемое разные: от уговоров до шантажа.- Сфотографируй себя без трусиков или я разошлю старые снимки по всем твоим друзьям, - примерно такими словами угрожал барнаульский подозреваемый детям.Он мог пропасть на несколько лет, а потом появиться снова, вымогая новые снимки.На его уловки велись не только дети. Барнаулец нашел двух женщин из разных регионов, у которых были финансовые трудности. Он писал им с фейковых аккаунтов под видом женщины, говорил, что хочет помочь.В ответ они должны были сделать кое-что для него. Сначала он просил раздеться взрослых, а потом, маленькими шагами приближался к своей цели – просил матерей проделывать интимные вещи со своими детьми. Как они на это согласились, представить сложно – так и хочется воскликнуть – где ваш материнский инстинкт!Одна из женщин, с кем общался барнаульский интернет-педофил, работала в детском саду. Мужчина уговорил ее сделать несколько записей и оттуда. Все кончилось, когда растлитель, разволновавшись, забыл выключить микрофон – женщина поняла, что ее обманули (она была уверена, что общается с женщиной) и отключилась. Но преступление уже было совершено, сейчас она находится в алтайском СИЗО.По словам руководителя четвертого следственного отдела Кирилла Артамонова, если мужчины руководствуются стремлением удовлетворить свою похоть, то женщины делают это, как правило, из-за денег.Девочка-ровесницаОдна из таких историй случилась с корреспондентом «КП-Барнаул» Татьяной Гейнрих.Мне предлагали сфотографироваться голой в 13 лет. Это было в 2011 году. Пишет мне в социальной сети девочка, почти ровесница по имени Яна Петрова.– Привет, Таня!– Привет, мы знакомы? – отвечаю я.– Пока еще не знакомы. Я хотела тебе кое-что предложить... Не хочешь заработать на своих фото?)– Ты, я смотрю, зарабатываешь? – пишу я со смайликами.На странице у девочки были десятки порнографических фотографий. Кстати, насколько я помню, самые интимные места не попали на снимки. Запомнились сцены, где эта Яна изображала «любовь» с еще одной рыжей девочкой. Они сидели в ванной с пеной, кормили друг друга клубникой и целовались. Индивидуальные фотосессии были чуть менее зрелищные.– Я зарабатываю помаленьку, работаю с одним человеком... Он не с нашего города. Приезжает изредка к нам, ну и фотает... Платит 1000 рублей примерно за 2 часа фотосъемки, – пишет мне Яна.Дальнейший диалог сохранился только лишь с моими фразами, остальные реплики удалены автором. Она мне рассказывала, что этот парень живет в Новосибирске, а снимки делает исключительно для своего удовольствия, никак их не распространяет. Кстати, по-видимому, тогда я не знала, что это незаконно. Мне это казалось лишь неприличным и странным, поэтому и вопросы к ней такие: «А тебе самой этим нравится заниматься? А твои подруги знают об этом? А та, которая на фотках с тобой, просто «коллега»?От «выгодного» коммерческого предложения я отказалась. Рассказывала подружкам, мы ужасались – как можно выставить такие фотки на публику, и смеялись над ситуацией. Только будучи взрослой, до меня дошло – да вовсе никакая не Яна это была. Скорее всего, за лицом девочки-ровесницы скрывался взрослый мужик-педофил, и вся эта переписка сама по себе уже попадает под статью без всяких фотографий.Почему я об этом не рассказала маме? Да потому что это ощущалось как что-то настолько мерзкое и неприличное, что об этом даже стыдно рассказывать родителям. Да и вдруг запретят сидеть в интернете, это тогда казалось опаснее, чем общение с педофилами. Тем более, повторюсь, я знала, что это неправильно, но не знала, что это незаконно. Нам не рассказывали о педофилии в школе, у меня не заходило об этом разговоров дома. Мне вообще кажется, что как таковое понятие «педофилия» я узнала из мемов с Педобиром. Да, детям талдычат, что нельзя разговаривать с незнакомцами и садиться к ним в машину, но зачем мне чего-то бояться, когда со мной хочет подружиться девочка-ровесница?Справка КПЕжегодно в отношении детей совершается более 90 тысяч преступлений, каждое пятое из которых относится к категориям тяжких и особо тяжких, и расследуется следственным комитетом. За девять месяцев текущего года возбуждено 16 494 уголовных дела о преступных посягательствах в отношении, признаны потерпевшими 11 640 несовершеннолетних.Комментарий специалиста«Дети через гаджеты компенсируют нехватку эмоций от родителей»Лиза Паневина, практикующий психолог, психотерапевт:- Общением в сети дети пытаются компенсировать то, чего не получают в семье, часто это нехватка эмоций от родителей. Сейчас практически каждая семья столкнулась с цифровой зависимостью. Мы даже за стол садимся и держим в руках телефоны, что является нарушением этических и психологических норм. Это приводит к проблемам, которые проще предупредить, чем решать.Чтобы это изменить, можно ввести домашний цифровой кодекс, в котором будут оговорены четкие правила использования гаджетов в семье. Я рекомендую, чтобы у гаджетов было определенное место в доме. Кроме того, есть нормы по времени. К примеру, дети до 7 лет не должны использовать гаджеты больше 1-1,5 часов в день. Если в комнате работает телевизор, это уже считается. Дошкольникам вообще не рекомендуют давать смартфоны и планшеты с включенным Wi-Fi и мобильным интернетом. Нормы для детей-подростков 2-2,5 часа в сутки, сейчас они проводят до 6 часов в сутки, это чудовищно много! Ограничивать время можно с помощью специальных приложений.Не можете оторвать ребенка от гаджета, заполните это время совместным общением, сходите кино, посмотрите вместе кино и обсудите его, поиграйте в настольную игру. Важно, чтобы дети были заняты это время. Ну и главное - начать придется с себя, обратите внимание, сколько времени вы проводите в телефоне, сколько раз за вечер берете телефон в руки.Ограничив себя, вы сможете получить эмоциональный контакт в семье, взаимопонимание и поддержку, которые гарантируют, что ребенок избежит нежелательных контактов с другими взрослыми в интернете.