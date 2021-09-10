Как будут учиться школьники Алтайского края в дни выборов

Некоторые школы перейдут на дистанционное обучение Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае каждая школа будет решать индивидуально, чем будут заниматься ученики в дни выборов с 17 по 19 сентября. Об этом на пресс-конференции 9 сентября заявила Лариса Терновая, заместитель министра образования и науки региона.

– Каждая школа выбирает наиболее оптимальный для себя вариант. Их несколько: прежде всего, дистанционное обучение. Те школы, где родители хотят, чтобы процесс обучения не прерывался, будут на дистанционном формате, - пояснила Терновая.

Переход на дистант – вынужденная мера, так как во многих школах будут организованы избирательные участки, и проводить занятия в эти дни не получится.

В школах, где учебу все же отменят полностью, должны быть организовать внеклассные мероприятия для учеников. Главное – чтобы школьники не слонялись без дела. Это могут быть дни здоровья, культурные или спортивные мероприятия. Также дети могут воспользоваться «Пушкинской картой», которая с 1 сентября начала действовать в Алтайском крае.

– На сегодня задача всей системы образования Алтайского края в эти два дня сделать образовательный процесс максимально удобным и интересным. Чтобы никто не почувствовал, что дети вне образовательного процесса, – сказала заммминистра.

Отметим, с 17 по 19 сентября в Алтайском крае будут выбирать депутатов АКЗС из представителей шести партий: «Коммунисты России», «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Яблоко».

Напомним, ранее сообщалось в Алтайском крае из-за коронавируса на карантин ушли около 30 классов в 19 школах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В алтайских школах ввели программы воспитания: что это такое

О нововведении рассказала заместитель министра образования и науки Алтайского края (подробнее)