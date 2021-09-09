В алтайских школах ввели программы воспитания: что это такое

Программа состоит из 11 модулей, некоторые из них можно менять Фото: Олег УКЛАДОВ

В новом учебном году в школах Алтайского края начали работать так называемые программы по воспитанию детей. Подробнее об этом нововведении на пресс-конференции 9 сентября рассказала заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая.

– Программа воспитания стала обязательной частью образовательной программы школ. В сентябре 2020 года начался процесс разработки, чтобы он шел на высоком методическом уровне использовали специальный онлайн-конструктор, – отметила Лариса Терновая.

Она добавила, что к таким программам также разрабатывают ежегодный календарный план воспитательной работы. Там прописывают все мероприятия, которые планируют проводить в школе.

– Работа была очень серьезная, прошла серия вебинаров для школ. Сейчас все они приступили к реализации утвержденных программ, – подчеркнула замминистра.

Программа состоит из 11 модулей, некоторые из них можно менять. Каждая школа добавляет мероприятия, которые интересны именно ей. Все они направлены на воспитание учащихся.

– Если говорить о модулях, которые остаются неизменными, то это, например, классное руководство, работа с родителями, – говорит Лариса Терновая. – Вообще сегодня большое разнообразие таких программ. Минобр проводит мониторинг их реализации.

Напомним, новый 2021-2022 учебный год на Алтае начался в штатном режиме в очном формате. По данным на 8 сентября, в Алтайском крае частично закрыты 27 классов в 19 школах. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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