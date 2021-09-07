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Звезды7 сентября 2021 4:00

Культурный бум: проект «Пушкинская карта» с успехом стартовал на Алтае

Участники акции активно скупают билеты в театры и на концерты
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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По словам организаторов, только за первые три дня было куплено около 500 билетов

По словам организаторов, только за первые три дня было куплено около 500 билетов

Фото: Анна СЕМИНА

1 сентября в России стартовал федеральный проект «Пушкинская карта». Она предназначена для окультуривания молодежи возрастом от 14 до 22 лет. Акция уже пользуется огромной популярностью в Алтайском крае. Об этом и многом другом накануне во время пресс-конференции рассказала министр культуры региона Елена Безрукова.

Спрос есть

- В этом году номинал карты составляет три тысячи рублей, а в следующем - составит уже пять тысяч, - говорит Елена Евгеньевна. – На эти деньги можно приобрести билеты в театры, концертные залы, музеи.

В Алтайском крае участниками проекта уже стали семь учреждений культуры, и этот список будет пополняться. Пока в нем только те театры и концертные залы, которые могут продавать билеты онлайн: театр драмы, музыкальный театр, МТА, театр кукол «Сказка», Бийский драматический театр, а также Алтайская государственная филармония и концертный зал «Сибирь». Музеи пока не имеют техническую возможность продавать билеты онлайн, но это будет следующим этапом проекта.

- Все эти учреждения уже составили список мероприятий для молодежи. В него вошли 83 события. Ознакомиться с ними можно на портале pro.culture.ru. За первые три дня почти 500 молодых людей в Алтайском крае уже купили билеты по «Пушкинской карте». То есть для себя мы удостоверились, что все работает, что они знают о проекте, - подчеркивает министр.

Пока что речь идет только о государственных и муниципальных учреждениях, но в дальнейшем будет рассматриваться вопрос о включении в проект частных музеев. Главное – иметь в своем репертуаре мероприятия, которые будут соответствовать тематике проекта. Если экспертный совет одобрит, то продажа билетов откроется.

Ошибки исправили

Вместе с тем, как показала практика первых дней реализации проекта, в нем еще есть слабые места: так, по России и в Алтайском крае, в частности, регистрировались случаи покупки школьниками билетов на коммерческие концерты популярных исполнителей. Этот вопрос уже решается: покупку в обход системы «прикрыли», а кому-то даже аннулировали билеты и вернули деньги.

- Об этой проблеме мы знаем. Более того, эта уязвимость уже закрыта. Вообще, по условиям проекта, банк должен был аннулировать эти сомнительные билеты, но мы оплатили их, а лимит на карте восстановили полностью, то есть у них опять на счету три тысячи рублей. Так что этих молодых людей можно назвать счастливчиками, - говорит управляющий «Почта банка» в Алтайском крае Сергей Кустов.

А еще, приятный бонус от банка – за покупку некоторых билетов можно получить кешбэк в реальных деньгах, а не виртуальных. А еще со следующего года на балансе будет уже пять тысяч рублей. Но есть важное условие – процент на остаток получить нельзя, а также нельзя накопить: так что если до 31 декабря 2021 года вы не успели обналичить всю сумму, в ночь на 1 января 2022 года она спишется и на счету будут обещанные пять тысяч, а не больше.

Самостоятельная жизнь

- От себя мы стараемся приглашать молодежь на мероприятия под стать их возрасту, но при этом мы понимаем, что музыка вещь вечная и она для всех возрастов была, есть и останется, - говорит директор филармонии Елена Надточий. – Поэтому нам невероятно приятно от того шквала телефонных звонков, который на нас обрушился за последние дни. Порой нам задавали даже странные вопросы: спрашивают, нельзя ли на кассе купить билеты, потому что здесь удобнее ознакомиться с афишей и все разузнать. Вот так мы получили обратную связь и уже задумались надо доработками на сайте.

По ее мнению, «Пушкинская карта» дала школьникам и студентам ощущение наличия собственных денег, которые они могут потратить по собственному усмотрению, без советов и наставлений от взрослых. И это очень важно, так как подросток начинает самостоятельно принимать решения. Это еще и воспитательная функция в какой-то степени.

Кстати, если говорить о филармонии, то на сегодня наибольшей популярностью у обладателей «Пушкинской карты» пользуются выступление волынщиков, гитаристов и, разумеется, орган. Также часто интересуются концертами симфонического оркестра.

Если же в целом брать свежую статистику, то пока из всех культурных заведений лидирует театр драмы. Конечно, были вопрос о том, почему в списке участников есть театр кукол «Сказка», ведь он рассчитан на младшую аудиторию, но все очень просто – чтобы старшие братья и сестры могли порадовать младших билетами на представления и устроить семейный просмотр.

А вот чего точно не будет в ближайшее время, так это взаимодействия с кинотеатрами, хотя предложения от них уже поступали, но проект на данном этапе не рассматривает такой вариант сотрудничества. Также там не появятся коммерческие мероприятия. Но зато карта действует по всей России, и можно отправиться на концерт, спектакль или представление в соседний регион.

Для того, чтобы получить карту, необходимо зарегистрироваться на сайте Госуслуги, а дальше скачать приложение «Госуслуги.Культура». Оно доступно на площадках AppStore и Google Play. Сейчас карта доступна в виртуальном формате, но уже с 1 октября ее можно заказать в привычном пластике. Обо всех дальнейших изменениях организаторы обещали сообщать отдельно.

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