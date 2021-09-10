Супер-субботник на Алтае. Добровольцы со всего мира приедут очистить Белуху от мусора

Недавно у подножия в короткие сроки восстановили часовню Архангела Михаила. Фото: Сергей Усик

Волонтеры движения «Мусорная лавина» задумали акцию, которая мгновенно нашла отклик у добровольцев. С 30 сентября по 4 октября в Усть-Коксинском районе республики Алтай запланирована «генеральная уборка» знаменитой Белухи.

Сакральную гору будут очищать от печальных следов горе-покорителей, набросавших на тропах пластиковые бутылки, банки и другой мусор.

Сразу же после того, как организаторы объявили о наборе добровольцев, откликнулись энтузиасты со всех концов страны и даже из-за рубежа. Многие из них были на Алтае и запомнили это путешествие как лучшее впечатление. Инициатива волонтеров поддержана и администрацией Усть-Коксинского района и природного парка «Белуха».

- Часть расходов по доставке волонтеров мы берем на себя, - рассказали «Комсомолке» в экономическом отделе районной администрации. - Отклик большой, в Тюнгур предполагается доставить порядка восьмидесяти человек, далее - лошадьми.

По словам экономистов района, на днях было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Гора» учредителем и руководителем которой стал главный организатор акции Евгений Егоров.

Добровольцам обещают предоставить походные принадлежности (палатки, спальники, карематы), а также обеспечить питанием. Отсортированный мусор планируется спустить на лошадях, а затем вывезти на автомобилях.

Доставка грузов в район Белухи – уже дело отработанное. Так, недавно у подножия в короткие сроки восстановили часовню Архангела Михаила, сожженную сатанистом.

- Молодцы ребята, что восстановили в короткие сроки, и при этом очень качественно. Замечательное внутреннее убранство и иконостас, - сообщает в Фейсбуке Сергей Усик известный фотограф, бывший егерь экстремального кордона Кокши на Телецком озере.

Его, как и многих других неравнодушных людей, тревожит стремительное загрязнение заповедных мест.

Кстати, в 2017-м году Белуху очищали с помощью вертолета Ми- 8. Тогда с лагерей «Томские стоянки» вертолет поднял 90 мешков мусора, оставленного туристами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Знаменитую часовню у подножья Белухи мог сжечь сатанист

Его видели в окрестностях незадолго до пожара (подробнее)

Задержан подозреваемый в поджоге знаменитой часовни у подножия Белухи

Поджигателем может быть гражданин государства ближнего зарубежья (подробнее)