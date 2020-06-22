Задержан подозреваемый в поджоге знаменитой часовни у подножия Белухи

В Республике Алтай полицейские задержали подозреваемого в поджоге легендарной часовни у подножия Белухи. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. Напомним, пожар случился около четырех часов утра 13 июня. В тот день огонь полностью уничтожил церковь.

– Оперативники установили, что к поджогу может быть причастен гражданин одного из государств ближнего зарубежья, которого местные жители видели недалеко от места происшествия за несколько дней до пожара, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что мужчина был задержан в одном из урочищ Усть-Коксинского района. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

Ранее предполагалось, что часовню мог сжечь местный сатанист, которого незадолго до пожара видели проводники и егеря в окрестностях Белухи. Сам мужчина, которого опасаются местные жители называет себя шаманом. На его странице в социальных сетях одни из последних постов про кровь и то, что он собирается принести ее к «Алтарю Матери». Не исключено, что речь шла именно о горе Белухе.

Часовня Святого Михаила Архангела находилась на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря. Церковь была построена в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах. Это место считают особенным. Есть поверье, что где-то у ее подножия Белухи расположены врата в легендарную страну Беловодье, о которой писал Николай Рерих. Побывавшие в этих местах туристы, местные жители и просто неравнодушные люди не готовы смириться с утратой и уже высказывают предложения скинуться всем миром и снова воздвигнуть часовню.

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